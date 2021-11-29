Россиянин застрял в ЮАР из-за омикрон-штамма ковида и три дня провёл в аэропорту

Россиянин Николай Демидов не может улететь из ЮАР из-за закрытия авиасообщения со страной в связи с обнаружением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает телеканал "360" в телеграм-канале .

Мужчина рассказал, что прилетел в страну буквально неделю назад, желая отдохнуть, однако теперь не может вернуться домой. По его словам, ни одна авиакомпания не хочет брать на борт граждан РФ, а "Катарские авиалинии", рейсами которых Николай должен был лететь в Москву, не выходят на связь.

"Со мной не связывается ни посольство, ни консульство, никто не хочет меня находить. <...> Приобрести билеты я хотел, но каждый раз, когда я покупал билеты, при бронировании мне отказывали. Я пробыл три дня в аэропорту, чтобы купить всё-таки эти билеты, но всё тщетно. <...> Помогите, найдите кого-нибудь, кто может вывезти отсюда, из Кейптауна. Деньги заканчиваются, а солнце становится всё жарче", — поведал россиянин.