Россиянин застрял в ЮАР из-за омикрон-штамма ковида и три дня провёл в аэропорту
Мужчина улетел в африканскую страну неделю назад, однако за короткое время ситуация очень сильно изменилась.
Скриншот © Telegram / Телеканал "360"
Россиянин застрял в ЮАР из-за закрытия границ в связи с выявлением омикрон-штамма. Видео © Telegram / Телеканал "360"
Россиянин Николай Демидов не может улететь из ЮАР из-за закрытия авиасообщения со страной в связи с обнаружением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает телеканал "360" в телеграм-канале.
Мужчина рассказал, что прилетел в страну буквально неделю назад, желая отдохнуть, однако теперь не может вернуться домой. По его словам, ни одна авиакомпания не хочет брать на борт граждан РФ, а "Катарские авиалинии", рейсами которых Николай должен был лететь в Москву, не выходят на связь.
"Со мной не связывается ни посольство, ни консульство, никто не хочет меня находить. <...> Приобрести билеты я хотел, но каждый раз, когда я покупал билеты, при бронировании мне отказывали. Я пробыл три дня в аэропорту, чтобы купить всё-таки эти билеты, но всё тщетно. <...> Помогите, найдите кого-нибудь, кто может вывезти отсюда, из Кейптауна. Деньги заканчиваются, а солнце становится всё жарче", — поведал россиянин.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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