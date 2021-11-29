Кабмин выделил около 80 млн на выплаты семьям погибших и пострадавшим в "Листвяжной"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил принять меры, чтобы люди своевременно и без волокиты получили положенные им средства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил суммы компенсаций, которые правительство выделит для пострадавших и семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. По его словам, в общей сложности на эти цели будет распределено около 80 миллионов рублей.
"Семьи погибших получат от федерального центра по одному миллиону рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тысяч рублей. В случае лёгкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей", — сказал премьер на заседании кабмина.
Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку проконтролировать доведение средств до граждан. По словам главы кабмина, необходимо принять меры, чтобы люди своевременно и без волокиты получили положенные им выплаты.
Ранее Лайф сообщал, что владелец "Листвяжной" выплатил семьям погибших и пострадавшим свыше 100 млн рублей. Вместе с тем глава Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что со вторника, 30 ноября, откроет приём для родственников жертв трагедии. Он подчеркнул, что намерен с каждым поговорить лично.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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