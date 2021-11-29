Кабмин выделил около 80 млн на выплаты семьям погибших и пострадавшим в "Листвяжной"

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил суммы компенсаций, которые правительство выделит для пострадавших и семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. По его словам, в общей сложности на эти цели будет распределено около 80 миллионов рублей.

"Семьи погибших получат от федерального центра по одному миллиону рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тысяч рублей. В случае лёгкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей", — сказал премьер на заседании кабмина.

Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку проконтролировать доведение средств до граждан. По словам главы кабмина, необходимо принять меры, чтобы люди своевременно и без волокиты получили положенные им выплаты.