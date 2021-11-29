Цивилёв: Владелец "Листвяжной" выплатил семьям погибших и пострадавшим свыше 100 млн
Вместе с тем глава Кемеровской области отметил, что со вторника, 30 ноября, откроет приём для родственников жертв трагедии. Он подчеркнул, что намерен с каждым поговорить лично.
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Губернатор Цивилёв: Владелец "Листвяжной" выплатил семьям погибших и пострадавшим более 100 млн рублей. Видео © LIFE
Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавшим в аварии более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Кроме того, по его словам, власти Кузбасса намерены в понедельник, 29 ноября, завершить все выплаты из регионального и муниципального бюджетов.
"Мы сегодня закончим все выплаты, за исключением двух из 51 погибших. Две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению. <...> Одновременно идёт выплата денег со стороны компании, <...> уже выплачено более 100 миллионов рублей", — сказал Цивилёв журналистам.
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Вместе с тем губернатор отметил, что со вторника, 30 ноября, откроет приём для родственников жертв ужасной трагедии. Как подчеркнул Цивилёв, с каждым он поговорит лично, чтобы "учесть индивидуальные проблемы каждой семьи".
Ранее Лайф сообщал, что число пострадавших при аварии на "Листвяжной" превысило 90 человек. Всего госпитализировано 80 человек, среди которых 45 шахтёров и 35 горноспасателей. Ещё 12 горняков получают помощь амбулаторно.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Российский лидер Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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