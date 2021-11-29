Цивилёв: Владелец "Листвяжной" выплатил семьям погибших и пострадавшим свыше 100 млн

Губернатор Цивилёв: Владелец "Листвяжной" выплатил семьям погибших и пострадавшим более 100 млн рублей. Видео © LIFE

Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавшим в аварии более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Кроме того, по его словам, власти Кузбасса намерены в понедельник, 29 ноября, завершить все выплаты из регионального и муниципального бюджетов.

"Мы сегодня закончим все выплаты, за исключением двух из 51 погибших. Две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению. <...> Одновременно идёт выплата денег со стороны компании, <...> уже выплачено более 100 миллионов рублей", — сказал Цивилёв журналистам.

Вместе с тем губернатор отметил, что со вторника, 30 ноября, откроет приём для родственников жертв ужасной трагедии. Как подчеркнул Цивилёв, с каждым он поговорит лично, чтобы "учесть индивидуальные проблемы каждой семьи".