Глава Кузбасса заявил об отсутствии грубых нарушений, позволяющих закрыть шахты

Нарушения на шахтах в Кемеровской области, которые выявили в ходе проверок после аварии на "Листвяжной", не требуют закрытия мест добычи. Об этом заявил журналистам губернатор региона Сергей Цивилёв.

"Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Сейчас] никаких грубых нарушений, которые позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет", — сказал глава области.