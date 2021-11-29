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Глава Кузбасса заявил об отсутствии грубых нарушений, позволяющих закрыть шахты

При этом губернатор Цивилёв добавил, что комиссия проверит все горные работы, шахты и разрезы, не только угольные.

29 ноября, 09:52
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области

Нарушения на шахтах в Кемеровской области, которые выявили в ходе проверок после аварии на "Листвяжной", не требуют закрытия мест добычи. Об этом заявил журналистам губернатор региона Сергей Цивилёв.

"Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Сейчас] никаких грубых нарушений, которые позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет", — сказал глава области.

Число пострадавших при аварии на "Листвяжной" превысило 90 человек

Число пострадавших при аварии на "Листвяжной" превысило 90 человек

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса. Надзорное ведомство возбудило 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.

Лайф рассказывал, что задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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