Глава Кузбасса заявил об отсутствии грубых нарушений, позволяющих закрыть шахты
При этом губернатор Цивилёв добавил, что комиссия проверит все горные работы, шахты и разрезы, не только угольные.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
Нарушения на шахтах в Кемеровской области, которые выявили в ходе проверок после аварии на "Листвяжной", не требуют закрытия мест добычи. Об этом заявил журналистам губернатор региона Сергей Цивилёв.
"Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Сейчас] никаких грубых нарушений, которые позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет", — сказал глава области.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса. Надзорное ведомство возбудило 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.
Лайф рассказывал, что задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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