Подмосковным медикам компенсируют затраты на аренду жилья

Медикам из Подмосковья будут компенсировать затраты на аренду жилья, услуга станет доступна 15 категориям врачей в следующем году. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Обращение, уточнил он, можно будет оформить на портале "Госуслуги", размер выплат составит 20 тысяч рублей.

"С 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".

Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете Подмосковья на 2022 год. Губернатор надеется, что депутаты Мособлдумы поддержат инициативу.

Кроме того, немедицинский персонал получит прибавку к зарплате, добавил Воробьёв. Так, водителей скорой помощи и операторов поликлиник ждут дополнительные семь тысяч рублей, а водителей неотложек — пять тысяч рублей.