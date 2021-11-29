Подмосковным медикам компенсируют затраты на аренду жилья
Без каких-либо документов заявку можно будет подать на портале "Госуслуги", размер выплат составит 20 тысяч рублей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Медикам из Подмосковья будут компенсировать затраты на аренду жилья, услуга станет доступна 15 категориям врачей в следующем году. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Обращение, уточнил он, можно будет оформить на портале "Госуслуги", размер выплат составит 20 тысяч рублей.
"С 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".
Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете Подмосковья на 2022 год. Губернатор надеется, что депутаты Мособлдумы поддержат инициативу.
Кроме того, немедицинский персонал получит прибавку к зарплате, добавил Воробьёв. Так, водителей скорой помощи и операторов поликлиник ждут дополнительные семь тысяч рублей, а водителей неотложек — пять тысяч рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что искусственный интеллект помог московским врачам поставить более двух с половиной миллионов диагнозов. При этом, как подчеркнул градоначальник, окончательное решение о лечении остаётся за медиками.
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