НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подмосковным медикам компенсируют затраты на аренду жилья

Без каких-либо документов заявку можно будет подать на портале "Госуслуги", размер выплат составит 20 тысяч рублей.

29 ноября, 09:49
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Медикам из Подмосковья будут компенсировать затраты на аренду жилья, услуга станет доступна 15 категориям врачей в следующем году. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Обращение, уточнил он, можно будет оформить на портале "Госуслуги", размер выплат составит 20 тысяч рублей.

"С 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".

"Цена этой помощи — чья-то спасённая жизнь"

"Цена этой помощи — чья-то спасённая жизнь"

Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете Подмосковья на 2022 год. Губернатор надеется, что депутаты Мособлдумы поддержат инициативу.

Кроме того, немедицинский персонал получит прибавку к зарплате, добавил Воробьёв. Так, водителей скорой помощи и операторов поликлиник ждут дополнительные семь тысяч рублей, а водителей неотложек — пять тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что искусственный интеллект помог московским врачам поставить более двух с половиной миллионов диагнозов. При этом, как подчеркнул градоначальник, окончательное решение о лечении остаётся за медиками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1