"Необходима помощь": Нарколог Казанцев считал состояние Димы Билана на видеооправдании после "пьяного" концерта
Спиртным артист, по мнению медика, пытается замаскировать навалившиеся проблемы, но на деле выходит ещё хуже. Трудности необходимо решать под присмотром специалистов.
Дима Билан. Фото © Instagram / bilanofficial
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил состояние певца Димы Билана на видеообращении после "пьяного" концерта, из-за которого разгорелся неслабый скандал. Напомним, инцидент произошёл в Казахстане, куда артист приехал, чтобы исполнить несколько своих хитов на свадьбе.
"Ему (Билану. — Прим. Лайфа) обязательно необходима помощь специалистов! Потому что он сам отмечает, что, помимо того что начал употреблять алкоголь, у него сниженный фон настроения. Состояние по типу депрессии. Изначально надо пойти к психотерапевту либо клиническому психологу", — отметил специалист в беседе с Лайфом.
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Медик убеждён, что тяга к алкоголю у певца возникла не на пустом месте. В частности, Билан мог попросту очень сильно устать из-за плотного рабочего графика или у него сейчас тяжёлый период в жизни. С помощью спиртного артист, по мнению Казанцева, пытается замаскировать проблемы, но на деле выходит ещё хуже. Поэтому данные трудности необходимо решать под присмотром специалистов.
"Тем не менее помощь необходима. Уход артистов (они натуры творческие) в психоактивные вещества, будь то алкоголь либо какой-то из видов наркотиков, — это уход от того душевного состояния, которое их мучает на данный момент", — заключил собеседник.
Напомним, в сентябре 2019 года Билан уже выступал пьяным на сцене. Это случилось в Самаре. Позже певец извинился и для спасения своей репутации подарил городу детскую площадку и концерт, что стоило ему без малого семь миллионов рублей. Также артист объяснил, почему оказался пьяным на сцене.
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