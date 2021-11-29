Психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил состояние певца Димы Билана на видеообращении после "пьяного" концерта, из-за которого разгорелся неслабый скандал. Напомним, инцидент произошёл в Казахстане, куда артист приехал, чтобы исполнить несколько своих хитов на свадьбе.

"Ему (Билану. — Прим. Лайфа) обязательно необходима помощь специалистов! Потому что он сам отмечает, что, помимо того что начал употреблять алкоголь, у него сниженный фон настроения. Состояние по типу депрессии. Изначально надо пойти к психотерапевту либо клиническому психологу", — отметил специалист в беседе с Лайфом.

Медик убеждён, что тяга к алкоголю у певца возникла не на пустом месте. В частности, Билан мог попросту очень сильно устать из-за плотного рабочего графика или у него сейчас тяжёлый период в жизни. С помощью спиртного артист, по мнению Казанцева, пытается замаскировать проблемы, но на деле выходит ещё хуже. Поэтому данные трудности необходимо решать под присмотром специалистов.