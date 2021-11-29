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Британский пианист Стивен Ридли признался, что любит Россию всем сердцем

По словам музыканта, у него есть уникальные качества, присущие русскому характеру, — упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность.

29 ноября, 10:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLO1yzNHk-H/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stephenridley</a></p>

Фото © Instagram / stephenridley

Британский пианист-виртуоз Стивен Ридли приехал в Россию с гастролями и рассказал об особой связи с нашей страной. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".

"С Россией у меня какая-то очень особая связь. Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским. Как будто бы Россия — это часть моей души!" — сказал пианист.

По словам Ридли, он видит в себе уникальные качества, присущие русскому характеру, такие как упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность. Он признался, что любит нашу страну всем сердцем и хочет проводить тут больше времени, сняв квартиру в Москве.

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"Например, на Патриарших прудах. Но мировая ситуация с ограничениями из-за CoViD-19 немного мешает моим планам", — добавил Ридли.

Музыкант указал, что иногда даже в родном Лондоне любит снять номер в отеле на пару недель и пользоваться только услугами, предоставляемыми гостиницей. С собой он берёт лишь синтезатор, бумагу для записей и несколько крутых фильмов и пишет в это время музыку. Также он добавил, что подумает над подобной возможностью в Петербурге, где бывал несколько раз, — Северная столица ему нравится.

Ранее Лайф рассказывал, как турецкий журналист восхитился воспитанием и культурой в России. Самих Гювен заметил некоторые особенности, которые, возможно, сами россияне не выделяют как национальные черты характера и поведения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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