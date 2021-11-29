Британский пианист Стивен Ридли признался, что любит Россию всем сердцем
По словам музыканта, у него есть уникальные качества, присущие русскому характеру, — упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность.
Фото © Instagram / stephenridley
Британский пианист-виртуоз Стивен Ридли приехал в Россию с гастролями и рассказал об особой связи с нашей страной. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".
"С Россией у меня какая-то очень особая связь. Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским. Как будто бы Россия — это часть моей души!" — сказал пианист.
По словам Ридли, он видит в себе уникальные качества, присущие русскому характеру, такие как упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность. Он признался, что любит нашу страну всем сердцем и хочет проводить тут больше времени, сняв квартиру в Москве.
"Например, на Патриарших прудах. Но мировая ситуация с ограничениями из-за CoViD-19 немного мешает моим планам", — добавил Ридли.
Музыкант указал, что иногда даже в родном Лондоне любит снять номер в отеле на пару недель и пользоваться только услугами, предоставляемыми гостиницей. С собой он берёт лишь синтезатор, бумагу для записей и несколько крутых фильмов и пишет в это время музыку. Также он добавил, что подумает над подобной возможностью в Петербурге, где бывал несколько раз, — Северная столица ему нравится.
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