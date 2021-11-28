Существовала ли на самом деле секретная жена Сталина, которую искало гестапо Оглавление Легенда о Розе Роза исчезает Роза появляется В реальность этой женщины, существование которой до сих пор не доказано, верили Троцкий, сын Берии и американские спецслужбы. 13073 13073 Коллаж © LIFE. Фото © Hulton Archive / Getty Images, © Shutterstock

Личная жизнь Иосифа Сталина была одной из самых секретных тем в СССР. Лишь ближайшие соратники могли кое-что знать, в то время как остальным приходилось довольствоваться слухами, порой самыми невероятными. К концу 1930-х один такой слух разошёлся по всему миру. Во всяком случае, спецслужбы разных стран — от нацистской Германии до США — всерьёз считали, что Сталин тайно женился на родственнице Лазаря Кагановича и в действительности именно она является серым кардиналом Кремля.

Легенда о Розе

Сейчас уже трудно установить, где именно зародилась легенда о кремлёвской Розе — в кругах эмигрантов, бежавших из СССР и охотно генерировавших о потерянной родине самые фантастические истории, или же в кругах западных советологов, до которых доносились смутные слухи по дипломатическим каналам.

Так или иначе, в западных странах история о секретной жене Сталина стала мейнстримом уже перед началом Второй мировой войны. А вот в СССР о существовании Розы Каганович узнали только те, кто оказался в оккупации. Дело в том, что на захваченных территориях нацисты в промышленных масштабах наладили выпуск пропагандистских газет и листовок, в которых уделяли значительное внимание Розе Каганович. Они утверждали, что именно она является теневым правителем СССР, серым кардиналом, ответственным за коллективизацию и репрессии.

И это была не обычная геббельсовская пропаганда. Руководство нацистской Германии было совершенно однозначно убеждено в существовании Розы Каганович и её огромном влиянии на советское руководство. Перед вторжением в каждую из европейских стран немецкие спецслужбы готовили специальные "разыскные списки". По-немецки они назывались Sonderfahndungslisten. В них методично перечислялись все важнейшие персоны, представлявшие интерес либо как потенциальные агенты влияния и информаторы, либо как лидеры сопротивления. После вторжения все немецкие спецслужбы были ориентированы на поиск этих людей. Так вот, в "разыскных списках" по СССР в качестве одной из важнейших целей фигурировала Роза Каганович-Сталина — жена генерального секретаря, проживавшая, по версии немецкой разведки, в Кремле. После того как сын Сталина Яков попал в плен, немцы долго пытались добиться от него сведений о Розе, но он всё отрицал.

Яков Сталин в плену у немцев. Фото © Hulton Archive / Getty Images

Удивительно, но веру в существование Розы разделяли не только нацисты, но и их противники. Даже ведущие американские газеты, далекие от публикации откровенных уток, ещё в начале 1950-х годов именовали Кагановича "шурином Сталина".

После смерти Сталина и опалы Кагановича об этой легенде стали забывать, но в 1980-е она снова возродилась. Американский журналист Стюарт Каган написал изрядно нашумевшую в мире книгу "Кремлёвский волк". В ней автор, называвший себя внучатым племянником Кагановича (якобы его ветвь Кагановичей эмигрировала в США до революции и там укоротила фамилию до Каган), утверждал, что истинным серым кардиналом СССР при Сталине был Лазарь Каганович. Будто бы он контролировал Сталина через свою сестру Розу, которая стала сначала личным врачом, а затем и секретной женой генерального секретаря. Каганович якобы научился манипулировать Сталиным через Розу и фактически осуществлял свою собственную государственную политику. А когда в начале 1950-х Сталин попытался отделаться от навязчивой опеки, Роза будто бы отравила его по настоянию брата и с одобрения остального "ближнего круга". Каган утверждал, что в начале 1980-х приезжал в советскую Москву как турист и ему удалось встретиться со своим некогда могущественным дядей Лазарем, который и подтвердил ему всё, что описано в книге.

Роза исчезает

После выхода книги родственники Кагановича распространили открытое письмо, категорически опровергающее "Кремлёвского волка". Во-первых, Лазарь никогда не встречался с Каганом из Америки, хотя тот в начале 80-х действительно пытался добиться встречи. Но ещё тогда Каганович заявил, что не знает никаких американских племянников, и даже написал Громыко записку с просьбой не пускать в СССР этого подозрительного Кагана. Во-вторых, у Кагановича просто-напросто не было сестры с именем Роза. И племянницы тоже. Единственную сестру Лазаря звали Рахиль, и она была на 10 лет старше его. Умерла она ещё в 1926 году в Киеве.

Зато у Лазаря была тётка по имени Роза. Правда, задолго до революции она вышла замуж и сменила фамилию на Рутман. Кроме того, в большинстве источников Роза Каганович описывается как "юная красавица", тогда как Роза Рутман была всего на полтора года младше самого Сталина. И к тому моменту, как он овдовел, ей было уже за 50 лет и она была матерью пятерых детей.

Предполагаемая фотография Розы Каганович. Не доказано. Фото © Циклопедия

Единственный человек, кто по возрасту подходил на роль Розы, — это племянница Лазаря Рахиль Каганович, дочь его старшего брата Юлия. Она родилась в 1918 году и в 1941 году жила в Москве и училась в медицинском институте. Позднее она работала хирургом в больнице Министерства путей сообщения и вышла замуж за врача Карлова.

Роза появляется

Казалось бы, после того как никакой Розы в окружении Кагановича найти не удалось, вопрос можно было бы закрыть. Однако на существовании Розы настаивал целый ряд весьма осведомлённых людей, первый из которых — заклятый соперник Сталина Лев Троцкий.

Незадолго до смерти Троцкий работал над подробной биографией своего оппонента. Книга так и была названа — "Сталин". В ней Троцкий писал: "Нельзя также видеть преемника и в Лазаре Кагановиче, который имеет главные качества сталинской школы: решительность, ограниченность, хитрость... Вскоре после загадочной смерти Аллилуевой Сталин женился на сестре Кагановича, в связи с чем последнему прочили высокую будущность. Брак, видимо, не продержался долго, по крайней мере, о нём ничего впоследствии не было слышно".

В середине 30-х Троцкий ещё поддерживал контакты со своими людьми и был достаточно осведомлён о происходящем в СССР. Вероятнее всего, слухи о тайной женитьбе Сталина действительно ходили в номенклатурных кругах, благодаря чему об этом узнал и Троцкий.

Лев Троцкий (в центре). Фото © Hulton Archive / Getty Images

Примерно в то же время вышли мемуары Александра Бармина-Граффа — бывшего резидента ГРУ, в 1937 году бежавшего на Запад. В них он мимоходом упоминал, что "Сталин женился на дочери Кагановича".

Дальше всех пошёл Серго Берия. Уже после распада СССР вышли его мемуары "Мой отец — Лаврентий Берия". В них он сообщал следующее: — Сестра или племянница Кагановича в действительности не была женой Иосифа Виссарионовича, но ребёнок от Сталина у неё был.

Сама она была очень красивой и очень умной женщиной и, насколько мне известно, нравилась Сталину. Их близость и стала непосредственной причиной самоубийства Надежды Аллилуевой, жены Иосифа Виссарионовича...

Ребёнка, росшего в семье Кагановича, я хорошо знал. Звали мальчика Юрой. Помню, спросил у дочери Кагановича: — Это твой братик? Она смутилась и не знала, что ответить. Мальчишка очень походил на грузина. Мать его куда-то уехала, а он остался жить в семье Кагановича. Как сложилась его судьба после 1953 года, я не знаю. Не приходилось больше слышать и о племяннице Кагановича...

Мальчик Юрий действительно существовал. Он был усыновлён Лазарем и воспитывался в его семье. При каких обстоятельствах это произошло, не до конца ясно. В книге Зеньковича "Самые секретные родственники" высказывается гипотеза, что Юрий был одним из испанских детей, вывезенных в СССР из-за гражданской войны.

Семья Лазаря Кагановича. Приёмный сын Юрий (в центре). Фото © Public Domain

С другой стороны, стоит отметить, что Берию-младшего неоднократно критиковали за не совсем достоверные мемуары, так что на 100% доверять им не стоит.

В настоящее время большинство исследователей считает, что Розы Каганович на самом деле не существовало. Нет даже ни одной достоверно подтверждённой фотографии этой девушки. Непонятно, куда она исчезла. Скорее всего, её появление — следствие закрытости сталинского СССР, которая порождала самые невероятные слухи. Резкое и внезапное возвышение Кагановича, который при Ленине был откровенно третьеразрядным деятелем, абсолютно неизвестным не только широким массам, но и партийной номенклатуре, многие связывали именно с тем, что он имеет на Сталина какое-то влияние и, возможно, связан с ним тайным родством.

Более вероятным кандидатом на роль секретной жены Сталина считается Валентина Жбычкина-Истомина — экономка "ближней дачи", со второй половины 30-х неотлучно жившая там и пользовавшаяся особым доверием генсека.

Авторы Евгений Антонюк