Как за советской разработкой "красная ртуть" охотились террористы и все спецслужбы мира Оглавление Рождение легенды "Ртутная лихорадка" Мистификация КГБ Мистификация КГБ, поддержанная западными спецслужбами Ошибочная идентификация Афера лихих 90-х Для чего КГБ запустил слух о химическом ноу-хау, спровоцировав настоящую "ртутную лихорадку", и сколько денег потеряли западные страны в надежде на покупку открытия времён холодной войны. 19714 19714 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Осенью 1993 года на британском телевидении вышел документальный фильм, посвящённый научному прорыву, совершённому в уже распавшемся Советском Союзе. По утверждениям авторов фильма, советским учёным удалось создать некое чудо-вещество, названное красной ртутью. Что оно собой представляло, мало кто понимал, но за ним начали охоту все спецслужбы и преступники мира.

Рождение легенды

Первые публикации о красной ртути стали появляться в западных изданиях в конце 80-х годов. На волне начавшейся перестройки всемирный интерес к приоткрывшемуся СССР был огромен. Никто не мог оценить реальный уровень советской науки, в годы холодной войны о сверхсекретных разработках СССР ходили самые невероятные слухи.

На этом фоне в 1989–1990 годах в британских и американских СМИ стали появляться первые публикации о красной ртути. Писавшие о ней авторы ссылались на свои источники в спецслужбах этих стран, которые утверждали, что СССР примерно в 1979 году достиг некоего научного прорыва, создав вещество, аналогов которому не было в западных странах.

Что это было, никто не мог однозначно сказать, поскольку красная ртуть считалась едва ли не главным секретом СССР. Одни предполагали, что это некое вещество, которое позволяет буквально на коленке собрать атомную бомбу. Другие считали, что речь идёт о покрытии, которое используется советскими самолётами и делает их невидимыми для радаров. Утверждалось, что она обладает токсичностью, радиоактивностью и плотностью 20 г/см³.

Решающий вклад в популяризацию красной ртути внёс знаменитый американский физик Самуэль Коэн — один из участников Манхэттенского проекта и создатель нейтронной бомбы. Он неоднократно публично заявлял, что красная ртуть абсолютно реальна. Коэн предполагал, что советские специалисты создали маленькую нейтронную бомбу, важнейшим элементом которой и является смесь, именуемая красной ртутью.

Физик был уверен, что при помощи так называемой красной ртути СССР удалось поставить на поток производство "карманных" нейтронных бомб — оружия чудовищной разрушительной силы размером с бейсбольный мяч. После шокирующих откровений отца нейтронной бомбы за красной ртутью начали охоту все: западные спецслужбы, преступные синдикаты, диктаторы, террористы. Все хотели заполучить чудо-вещество, позволяющее создавать оружие страшной силы.

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"Ртутная лихорадка"

Если есть спрос — появляется и предложение. После распада СССР Европу и Ближний Восток наводнили сомнительные личности. Все они утверждали, что через знакомых в России могут достать красную ртуть. В то время на постсоветском пространстве шла бешеная распродажа всего, что только можно было продать, так что торговцы красной ртутью не вызывали особых подозрений. Самые скромные из них просили за килограмм вещества 100 тысяч долларов. Самые наглые хотели получить миллион. Впоследствии цена выросла до нескольких миллионов.

На обещания продавцов купились даже американские и британские спецслужбы, отдавшие несколько сотен тысяч долларов и фунтов за главный советский секрет. Однако и тех и других ждало разочарование. Легендарная красная ртуть оказалась обычным оксидом ртути. Торговцы секретами оказались банальными мошенниками, решившими нажиться на "ртутной лихорадке".

К середине 90-х спецслужбы разуверились в существовании чудо-вещества. Большинство специалистов также отрицали его существование. В России утверждали, что никогда не располагали никакой красной ртутью.

Но легенда уже жила своей жизнью. Аферисты продолжали предлагать товар заинтересованным лицам. Саддам Хусейн обещал заплатить миллиард тому, кто предоставит ему образец красной ртути с заявленными характеристиками, и посылал своих эмиссаров в Европу на её поиски. Террористы пытались раздобыть её для создания "грязной бомбы", в СМИ сообщалось, что неким мошенникам в конце 90-х удалось продать за баснословные деньги несколько килограммов красной ртути самому Усаме бен Ладену. Не одна сотня африканцев погибла, потому что верила в легенду о том, что красная ртуть использовалась при производстве боеприпасов и, если её извлечь из снаряда или мины, можно сказочно обогатиться.

С момента появления легенды о красной ртути по всему миру было зафиксировано несколько тысяч попыток продать её. Но ни разу не удалось обнаружить вещество с какими-то необычными свойствами. Большинство экспертов вообще отрицают, что она когда-либо существовала. Но в таком случае, кто и зачем создал эту легенду, благодаря которой красная ртуть стала едва ли не самым знаменитым экспортным брендом СССР в остальном мире.

Мистификация КГБ

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Согласно этой версии, красная ртуть изначально была сознательной дезинформацией, разработанной в КГБ. Первые слухи о ней появились на Западе в 1979 году. Как раз тогда отношения США и СССР обострились из-за Афганистана после нескольких лет разрядки. Таким образом, слив западным спецслужбам информации одновременно преследовал сразу две цели. Во-первых, припугнуть США и их союзников наличием разрушительного оружия невероятной силы. Во-вторых, пустить их спецслужбы по ложному следу и отвлечь от каких-то значимых операций и мероприятий.

Мистификация КГБ, поддержанная западными спецслужбами

По другой версии, главные противники СССР в холодной войне поначалу купились на мистификацию КГБ и потратили немало ресурсов, чтобы раздобыть красную ртуть, прежде чем поняли, что имеют дело с пустышкой. Однако вместо громких разоблачений они стали негласно подыгрывать и способствовали распространению слухов и легенд. При этом привлекли на свою сторону знаменитого физика Коэна, который несколько раз публично заявил о реальности этого вещества.

Согласно самой популярной интерпретации, красная ртуть использовалась для создания разрушительного оружия, соответственно, интересовались ею в основном представители криминальных кругов и террористы. Легенда оказалась очень удобна для того, чтобы ловить потенциальных террористов на живца. Только за последние 20 лет известно несколько случаев, когда в Европе задерживали посредников, пытавшихся приобрести красную ртуть для террористических группировок.

Ошибочная идентификация

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По третьей версии, красная ртуть изначально была неверно идентифицированным веществом. Несмотря на всю секретность, порой утечки информации из СССР всё же случались. Иногда в достаточно искажённом виде. Кроме того, в Советском Союзе были свои жаргонизмы и кодовые названия, о которых иностранные спецслужбы не были осведомлены. Возможно, что за красную ртуть ошибочно приняли дейтерид лития-6, использовавшийся в водородных бомбах.

Афера лихих 90-х

Вероятно, красная ртуть не достигла бы такой известности в мире, если бы в начале 90-х дополнительный импульс легенде не дал правительственный скандал в России. В 1992 году председатель правительственного комитета по конверсии Михаил Бажанов публично объявил об афере с красной ртутью. По его словам, целый ряд компаний получил от правительства квоты на вывоз красной ртути и заключил договоры на поставку этого вещества с иностранными компаниями. Между тем все опрошенные специалисты Минатома, Академии наук и Курчатовского института однозначно заявили, что такое вещество им неизвестно и вряд ли вообще может существовать. Ни одна из этих компаний не смогла предоставить хоть какое-то количество красной ртути для проверки.

В результате поднявшегося шума все квоты были аннулированы. Сам Бажанов считал, что мифическая красная ртуть была лишь прикрытием для схемы по отмыванию средств. Также высказывались предположения, что под видом красной ртути планировалось вывозить стратегические материалы, запрещённые к экспорту.

Так или иначе, сам факт скандала на правительственном уровне стал для западного мира аргументом в пользу реальности красной ртути. В результате вплоть до середины 90-х многие иностранные специалисты хотя и сомневались в существовании разработки, но категорически её не отрицали.

В настоящее время существование чудо-вещества однозначно опровергается экспертами во всём мире. Неизвестен ни один случай освидетельствования красной ртути. Тем не менее Интернет всё ещё полон предложений о её продаже, а полиция и спецслужбы разных стран по несколько раз в год сообщают о разоблачении очередных аферистов, пытавшихся заработать на вере в красную ртуть.

Авторы Евгений Антонюк