Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Зеленского сейчас не ведётся

Москва и Киев в данный момент не ведут подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, на данный момент не ведётся", — ответил он на вопрос журналистов.