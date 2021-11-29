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Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Зеленского сейчас не ведётся

Ранее представитель Кремля указывал на сложности в организации переговоров двух президентов.

29 ноября, 10:38
<p>Фото © ТАСС/Zuma/EPA</p>

Фото © ТАСС/Zuma/EPA

Москва и Киев в данный момент не ведут подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, на данный момент не ведётся", — ответил он на вопрос журналистов.

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Ранее представитель Кремля указывал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил Песков. В свою очередь экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин предупредил президента Украины, что в случае встречи лидер РФ будет вести диалог жёстко.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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