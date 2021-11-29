Песков: Оперштаб анализирует информацию о штамме ковида "омикрон"

Федеральный оперштаб анализирует информацию об опасности нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он (штамм. — Прим. Лайфа) опасен. В данном случае эта информация анализируется в правительственном штабе. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в РФ", — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что дальше выводы должны делать учёные: насколько заразен новый вариант, какие несёт последствия и так далее. Комментируя реакцию рынков на выявление омикрон-штамма, Песков подчеркнул, что она была "исключительно эмоциональной".