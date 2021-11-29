Песков: Оперштаб анализирует информацию о штамме ковида "омикрон"
По словам представителя Кремля, уже были приняты оперативные меры по недопущению распространения нового варианта болезни.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Федеральный оперштаб анализирует информацию об опасности нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он (штамм. — Прим. Лайфа) опасен. В данном случае эта информация анализируется в правительственном штабе. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в РФ", — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что дальше выводы должны делать учёные: насколько заразен новый вариант, какие несёт последствия и так далее. Комментируя реакцию рынков на выявление омикрон-штамма, Песков подчеркнул, что она была "исключительно эмоциональной".
"Она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их пока нет. Это чисто эмоциональная реакция", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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