Пенсионера из Челябинской области задержали по делу об убийстве 33-летней давности

В Челябинской области правоохранители задержали 83-летнего Юрия Колесникова по делу о расправе 33-летней давности. Как сообщил источник Лайфа, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом с особой жестокостью.

По версии следствия, 9 сентября 1988 года загорелся частный жилой дом в Чебаркуле, внутри находились мужчина и женщина. Людям удалось спастись от огня, но на выходе их жестоко избил Колесников. Спустя десять дней один из пострадавших скончался в больнице.

На следующий год после инцидента полицейские вышли на след Колесникова и по факту случившегося завели на него уголовное дело. Но из-за нехватки улик, доказывающих его причастность, мужчину выпустили из СИЗО, а расследование и вовсе решили приостановить.

И вот спустя более 30 лет правоохранителям всё-таки удалось найти доказательства. Правда, за это время 83-летний подозреваемый уже переехал в Челябинск, но для проведения следственных действий пенсионеру пришлось снова приехать в Чебаркуль. В конце концов во время допроса мужчина признал вину. Как утверждает источник, в 1988 году Колесников поджёг жилой дом, а затем ещё и подпёр дверь бревном. После того как мужчина увидел, что людям удалось выбраться, он решил избить их.