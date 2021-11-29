Фрегат "Адмирал Горшков" вновь выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил очередную стрельбу "Цирконом" в Белом море. Видео © Минобороны РФ

Российские военные успешно выполнили испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря по морской мишени. Как сообщает Министерство обороны РФ, запуск осуществлялся с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля, полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена", — заявили в ведомстве.

Как уточняется, полёт гиперзвуковой ракеты состоялся в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. К обеспечению стрельб и закрытию района были привлечены надводные корабли и морская авиация Северного флота.