Капитан столкнувшегося с российским "Амуром" японского судна получил три года тюрьмы

Окружной суд города Асахикава в Японии отправил за решётку на три года с отсрочкой приговора на пять лет капитана японской шхуны, столкнувшейся с российским судном "Амур". Об этом сообщило агентство Kyodo.

"63-летний капитан судна "Хокко Мару № 8" Теруёси Йошиока подозревается в профессиональной халатности, повлёкшей за собой смерть трёх человек, а также в создании угрозы движению и ненадлежащем управлении судном, что привело к столкновению с 662-тонным российским судном "Амур" 26 мая", — указало Управление береговой охраны Момбецу.

По словам ведомства, Йошиока не проверял радар в условиях плохой видимости из-за густого тумана, продолжая промысел по добыче крабов. В результате шхуна столкнулась с российским судном и перевернулась, три члена экипажа упали в море и утонули. С российской стороны пострадавших не было.