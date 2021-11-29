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Регион
Опубликовано 29 ноября 2021, 14:05

Глава Минтранса Савельев оценил ситуацию с задержкой грузов в портах Дальнего Востока

К концу месяца планируется выйти на минимальную норму хранения грузов в портах Владивосток и Восточный, отметил министр.

Глава Минтранса оценил ситуацию с задержкой грузов в портах Дальнего Востока. Видео © t.me / Правительство России

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что ситуация с задержкой грузов в морских портах Дальнего Востока близка к нормализации. В ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он отметил, что благодаря совместной работе представителей ведомства и руководства дальневосточных регионов удалось вывести все накопившиеся социально значимые грузы.

"За последний месяц Минтрансом совместно с руководством дальневосточных регионов проведена масштабная и последовательная работа по разрешению проблемы каботажных контейнерных перевозок. На данный момент можно констатировать, что ситуация близка к нормализации", — указал министр.

По его словам, провозная способность грузов по железной дороге достаточна, мощности портов позволяют обрабатывать все грузы каботажных направлений. Все вновь прибывающие социально значимые грузы незамедлительно отправляются в порты, их доставка организована в приоритетном порядке. Минтранс внесёт соответствующие поправки в ФЗ. Вывезены и генеральные грузы, которые находились в терминалах Приморского края.

"Регионы начали оперативно получать строительные материалы для реализации запланированных проектов. Была сформирована группировка дополнительного флота для снятия пиковых нагрузок", — сообщил Савельев.

По его словам, к концу месяца планируется выйти на минимальную норму хранения грузов в портах Владивосток и Восточный. Министр также отметил, что в настоящий момент внедрение системы мониторинга морских портов продолжается. А для бесперебойных поставок грузов в труднодоступные регионы ДФО и Арктики будет изменён Кодекс торгового мореплавания.

"Особое внимание следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, 10 ноября президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса разобраться с грузоперевозками на Дальнем Востоке. Савельев тогда отметил, что может быть создана новая судоходная компания для транспортировки социально значимых грузов.

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Фото © Pixabay

Евгения Колесникова
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