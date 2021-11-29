Сёмин отказался комментировать уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Локомотива" и бывший главный тренер команды Юрий Сёмин оценил уход одного из боссов команды, Ральфа Рангника, в "Манчестер Юнайтед", главным тренером которого он стал.

"Уход Рангника? А я при чём? Задайте вопрос тем, кто его приглашал и отпускал", — заявил Сёмин в беседе с телеканалом "Матч ТВ".