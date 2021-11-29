Сёмин отказался комментировать уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"
Ранее стало известно, что один из боссов красно-зелёных стал наставником "красных дьяволов" до конца текущего сезона.
Фото © ТАСС / HENDRIK SCHMIDT / dpa
Легенда "Локомотива" и бывший главный тренер команды Юрий Сёмин оценил уход одного из боссов команды, Ральфа Рангника, в "Манчестер Юнайтед", главным тренером которого он стал.
"Уход Рангника? А я при чём? Задайте вопрос тем, кто его приглашал и отпускал", — заявил Сёмин в беседе с телеканалом "Матч ТВ".
Ранее Лайф сообщал, что Ральф Рангник покинул пост руководителя "Локомотива" по спорту и развитию и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Кроме того, он будет консультировать столичный клуб в ближайшие два года.
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