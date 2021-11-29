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Сёмин отказался комментировать уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Ранее стало известно, что один из боссов красно-зелёных стал наставником "красных дьяволов" до конца текущего сезона.

29 ноября, 12:27
<p>Фото © ТАСС / HENDRIK SCHMIDT / dpa</p>

Фото © ТАСС / HENDRIK SCHMIDT / dpa

Легенда "Локомотива" и бывший главный тренер команды Юрий Сёмин оценил уход одного из боссов команды, Ральфа Рангника, в "Манчестер Юнайтед", главным тренером которого он стал.

"Уход Рангника? А я при чём? Задайте вопрос тем, кто его приглашал и отпускал", заявил Сёмин в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Ранее Лайф сообщал, что Ральф Рангник покинул пост руководителя "Локомотива" по спорту и развитию и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Кроме того, он будет консультировать столичный клуб в ближайшие два года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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