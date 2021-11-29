Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед". Контракт со специалистом подписан до конца сезона, информирует пресс-служба британского клуба.

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и сосредоточился на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба", — заявил Рангник.