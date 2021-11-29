Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"
Кроме того, он будет консультировать клуб на протяжении ближайших двух лет.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед". Контракт со специалистом подписан до конца сезона, информирует пресс-служба британского клуба.
"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и сосредоточился на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба", — заявил Рангник.
Кроме того, Рангник будет выступать консультантом МЮ в ближайшие два года. В этом качестве он будет влиять на продление контрактов игроков и назначение наставников, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
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