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Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Кроме того, он будет консультировать клуб на протяжении ближайших двух лет.

29 ноября, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед". Контракт со специалистом подписан до конца сезона, информирует пресс-служба британского клуба.

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и сосредоточился на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба", — заявил Рангник.

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

Кроме того, Рангник будет выступать консультантом МЮ в ближайшие два года. В этом качестве он будет влиять на продление контрактов игроков и назначение наставников, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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