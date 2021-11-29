Сестра одного из болельщиков ЦСКА Юлия заявила, что её брата и его друга, задержанных после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита", оставили в ОВД до 30 ноября, когда состоится суд. Об этом сообщает "Чемпионат".

Во втором тайме фанаты армейцев активно использовали пиротехнику. После игры полиция задержала более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них составили протоколы об административном правонарушении.

"Моего брата и его друга оставили до завтра в ОВД. Не совсем понятно, на каком основании. Друг брата — специальный субъект, член избирательной комиссии, это на что-то влияет. Брату разрешили позвонить, их там не поят и не кормят, даже воды не дают. Сейчас поеду к ним, везу еду и воду. Это что-то невероятное!" — говорит Юлия.