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"Им даже воды не дают": Двоих болельщиков ЦСКА оставили в ОВД до суда

Всего за использование пиротехники было задержано более 400 фанатов, на 51 из них составили протоколы об административном правонарушении.

29 ноября, 12:02
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Сестра одного из болельщиков ЦСКА Юлия заявила, что её брата и его друга, задержанных после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита", оставили в ОВД до 30 ноября, когда состоится суд. Об этом сообщает "Чемпионат".

Во втором тайме фанаты армейцев активно использовали пиротехнику. После игры полиция задержала более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них составили протоколы об административном правонарушении.

"Моего брата и его друга оставили до завтра в ОВД. Не совсем понятно, на каком основании. Друг брата — специальный субъект, член избирательной комиссии, это на что-то влияет. Брату разрешили позвонить, их там не поят и не кормят, даже воды не дают. Сейчас поеду к ним, везу еду и воду. Это что-то невероятное!" говорит Юлия.

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По словам адвоката Игоря Бушманова, использовавшим пиротехнику армейским фанатам может грозить как административное наказание, так и уголовное, которое включает в себя лишение свободы на срок до 15 лет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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