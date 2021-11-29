"Шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости. Всегда с пониманием относились к его руководству, которое подчёркивало, насколько важное место занимают фанаты в жизни клуба, и старались находить компромиссы во всех спорных вопросах. <...> Людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу, просто продали с потрохами", — говорится в заявлении объединения "Люди в чёрном".