"Продали нас с потрохами": Фанаты ЦСКА назвали позорной реакцию клуба на инцидент в матче с "Зенитом"
Клуб осудил тех, "кто совершил противоправные действия", но считает, что невиновные не должны страдать.
Фото © ПФК ЦСКА
Объединение активных болельщиков ЦСКА "Люди в чёрном" раскритиковало реакцию клуба на инцидент в воскресном матче 16-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщается в телеграм-канале фанатской группировки.
Во втором тайме болельщики ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка полиция задержала более 400 фанатов красно-синих. На 51 из них составили протоколы об административном правонарушении.
ЦСКА после инцидента осудил действия болельщиков за использование пиротехники. При этом задержанным пообещали оказать бесплатную юридическую помощь.
"Шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости. Всегда с пониманием относились к его руководству, которое подчёркивало, насколько важное место занимают фанаты в жизни клуба, и старались находить компромиссы во всех спорных вопросах. <...> Людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу, просто продали с потрохами", — говорится в заявлении объединения "Люди в чёрном".
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В четырёх последних турах ЦСКА набрал лишь одно очко. В турнирной таблице чемпионата России команда Алексея Березуцкого с 24 баллами занимает шестое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 баллов.
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