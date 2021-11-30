Россияне чаще всего интересуются в Интернете, почему кошки мурчат, по какой причине им нельзя смотреть в глаза, а также задают поисковику вопрос, в каком приюте можно взять собаку. Однако людям также было интересно, можно ли приручить медведя и чем кормить улиток. К такому выводу пришли аналитики "Яндекса", которые проанализировали запросы россиян в период с 17 ноября прошлого года по 17 ноября текущего. Исследование было проведено ко Всемирному дню домашних животных (30 ноября), сообщает РБК. Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале.

Так, выяснилось, что среди вопросов о кошках наиболее распространены такие: сколько живут эти питомцы (100 баллов), как долго длится их беременность (78) и какую кличку лучше выбрать пушистому любимцу (70). Кроме того, россияне часто интересовались, почему кошки мурчат (100 баллов), спят с хозяином (38), мнут человека лапами (34), орут без причины (30) и боятся огурцов (21). Среди популярных также оказались вопросы, почему кошкам нельзя смотреть в глаза (100 баллов) и по какой причине им нельзя давать молоко (17).

Чаще всего россияне интересовались такими породами, как бенгальская (100), ориентальная (87), абиссинская (83), британская (67) и бурманская (49). В запросах также появлялись шотландская вислоухая (48), сибирская (42), сиамская (40), невская маскарадная (36) и сфинксы (36). А среди самых популярных кошачьих персонажей пальма первенства у Кота в сапогах (100). За ним следует кот Леопольд (63), а на третьем месте расположился котёнок Гав (52).

Однако россияне интересовались не только кошками. Так, самым популярным запросом о собаках стал вопрос, в каком приюте можно взять четвероногого друга (100). Людям также важно было знать, как долго живут эти питомцы (64) и сколько времени у них длится беременность (56). Ещё поисковику задавали вопросы, почему собаки лижут хозяина (100), воют (97), дрожат (21), едят траву (18), ходят по пятам за человеком по дому (22) и "валяются в тухлятине" (10). Россиянам было интересно, почему этим четвероногим питомцам нельзя свинину (100), шоколад (76), сладкое (63), виноград (49) и другие продукты.

Среди собачьих пород самыми популярными стали бигли (100). Следом за ними в рейтинге идут корги (95), кане-корсо (59), алабаи (55), самоедские лайки (55), мальтипу (51) и шпицы (41). Чуть меньше россиян интересуют водолазы (39), маламуты (36) и ши-тцу (31).

Что касается запросов про других животных, то в рейтинге о "правильном уходе за домашними питомцами", составленном на основе запросов со словами "содержание", "домашний" и "условия", чаще всего встречался вопрос про ахатинскую улитку (100 баллов), красноухую черепаху (84) и морскую свинку (51). В этом перечне числятся волнистый попугай (45), шиншилла (42), декоративный кролик (29), джунгарский хомяк (29), аксолотль (28), домашняя крыса (25), бойцовская рыбка (петушок) (22). Кроме того, россиянам было интересно, можно ли держать дома пуму (100), выдру (72), рысь (52) и енота (40).

Люди также задавали поисковику вопрос, чем кормить кошку или котёнка (100), собаку или щенка (76), хомяка (20), улиток (19) и ежа (9). А некоторым хотелось приручить волка (100), лису (68), манула (46), рысь (38) и медведя (36). Из наиболее экзотичных животных россияне хотели одомашнить крокодила (30), змею (26), гиену (25), росомаху (23) и льва (15).