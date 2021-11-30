В Перми нашли ещё один завод по производству стеклоомывающей жидкости с метанолом. Видео © ГУ МВД РФ по Пермскому краю

В Перми полицейские обнаружили и закрыли ещё один завод, занимающийся производством стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом. Всего правоохранители изъяли больше 200 тысяч литров опасной жидкости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что использование этого вещества для производства автохимии запрещено законом. По словам Волк, предприятие находилось в складском помещении на территории промышленной зоны Перми. На этом заводе полицейские обнаружили производственные линии, склад фурнитуры, сырья и готовой продукции, уточнила официальный представитель МВД РФ.

"Изъято несколько цистерн со спиртом и более 170 тысяч литров стеклоомывателя, в составе которого полицейскими экспертами обнаружен не заявленный на этикетке товара метанол", — приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю слова Ирины Волк.

Также была изъята документация, ноутбук с бухгалтерскими данными и печати организации. По словам представителя МВД, в ходе дальнейшей работы полицейские выявили один из каналов распространения продукции. Так, в торговом объекте на окраине Перми правоохранители обнаружили и изъяли более 30 тысяч литров опасного товара.