Барбадос официально стал республикой, а Рианну объявили национальным героем страны

Рианна стала национальным героем Барбадоса. Видео © Facebook / Barbados Government Information Service

Карибское островное государство Барбадос официально стало республикой, королева Великобритании Елизавета II больше не является его главой. Страна провела инаугурацию президента. Трансляция торжественной церемонии велась на сайте и в аккаунте правительства в "Фейсбуке".

"Клянусь быть верной Барбадосу, в соответствии с законом <...> буду честно служить Барбадосу на посту президента. Да поможет мне Бог", — сказала избранная в октябре главой страны Сандра Мэйсон во время церемонии вступления в должность.

После её речи был поднят штандарт президента республики. Гостем мероприятия стал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, которые прилетел в страну в воскресение.

Кроме того, во время торжественной церемонии певица барбадосского происхождения Рианна была удостоена звания национального героя карибской республики. Как отметила премьер-министр страны Миа Моттли, артистка "несла примерную службу" на благо страны.

"От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны. Благодаря своей креативности, дисциплине и, прежде всего, необычайной преданности своей родине <...> [певица] несла примерную службу на благо Барбадоса", — сказала Моттли.