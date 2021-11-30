На острове Реюньон во Франции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида
По словам местного исследователя, болезнь подтвердилась у 50-летнего мужчины. Он в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР.
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Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали на острове Реюньон — в заморском департаменте Франции. Об этом сообщил местный исследователь, специалист из Объединённой группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) Патрик Мавенги в эфире телеканала Réunion la 1ere.
"Один из шести (выявленных возможных. — Прим. Лайфа) случаев оказался положительным. Я не хочу делать из этого тайну <...> поэтому объявляю: случай положительный", — сказал Мавенги.
Он добавил, что заразившийся — 50-летний мужчина, который в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР и вернулся на Реюньон. Сейчас он и его окружение изолированы.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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