На острове Реюньон во Франции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали на острове Реюньон — в заморском департаменте Франции. Об этом сообщил местный исследователь, специалист из Объединённой группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) Патрик Мавенги в эфире телеканала Réunion la 1ere.

"Один из шести (выявленных возможных. — Прим. Лайфа) случаев оказался положительным. Я не хочу делать из этого тайну <...> поэтому объявляю: случай положительный", — сказал Мавенги.