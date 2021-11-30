Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошёл взрыв

Исследования проб воздуха из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, подтвердили, что под землёй произошёл взрыв метана. Об этом на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошёл взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [приостановлены], далее планируются", — отметил он.

При этом из-за взрывоопасной концентрации газа сохраняются риски повторного взрыва.