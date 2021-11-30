Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошёл взрыв
При этом, по данным спасателей, из-за взрывоопасной концентрации газа сохраняются риски повторного взрыва.
Фото © МЧС РФ
Исследования проб воздуха из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, подтвердили, что под землёй произошёл взрыв метана. Об этом на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.
"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошёл взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [приостановлены], далее планируются", — отметил он.
При этом из-за взрывоопасной концентрации газа сохраняются риски повторного взрыва.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
На данный момент спасатели обнаружили тела десяти горняков в шахте "Листвяжная", местонахождение ещё восьми тел подтверждено.
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