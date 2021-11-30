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Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошёл взрыв

При этом, по данным спасателей, из-за взрывоопасной концентрации газа сохраняются риски повторного взрыва.

30 ноября, 06:17

Фото © МЧС РФ

Исследования проб воздуха из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, подтвердили, что под землёй произошёл взрыв метана. Об этом на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошёл взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [приостановлены], далее планируются", — отметил он.

При этом из-за взрывоопасной концентрации газа сохраняются риски повторного взрыва.

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

На данный момент спасатели обнаружили тела десяти горняков в шахте "Листвяжная", местонахождение ещё восьми тел подтверждено.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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