В шахте "Листвяжная" обнаружили тела 18 горняков
Транспортировать их наверх пока нельзя из-за ухудшения обстановки, уточнили в экстренных службах.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса
Спасатели обнаружили тела десяти горняков в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла авария, местонахождение ещё восьми тел подтверждено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружено десять погибших шахтёров, также подтверждено местонахождение восьмерых ранее обнаруженных погибших горнорабочих", — сказали в МЧС.
Уточняется, что подъём тел пока невозможен из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасателей вывели на поверхность.
Ранее стало известно, что число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек. За медицинской помощью продолжают обращаться горноспасатели, которые работают на этом объекте.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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