В шахте "Листвяжная" обнаружили тела 18 горняков

Спасатели обнаружили тела десяти горняков в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла авария, местонахождение ещё восьми тел подтверждено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружено десять погибших шахтёров, также подтверждено местонахождение восьмерых ранее обнаруженных погибших горнорабочих", — сказали в МЧС.

Уточняется, что подъём тел пока невозможен из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасателей вывели на поверхность.