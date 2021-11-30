В России решили ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами

В России власти намерены ужесточить контроль за снегоходами, квадроциклами, болотоходами, багги и другими видами внедорожной техники. Соответствующие изменения подготовил Минсельхоз РФ. Составлен перечень неисправностей, на основании которых Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию такого вида транспорта.

Как пишет "Коммерсант", новая процедура будет применяться при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии номерного знака. Какие меры будут принимать против нарушителей, пока неясно — это будут решать региональные власти.

"Если инспектор обнаружит неисправность, угрожающую безопасности движения, жизни и здоровью окружающих, то будет необходимо добиваться прекращения движения согласно новой процедуре. Можно применять, к примеру, опечатывание техники, установку блокираторов и эвакуацию — в зависимости от ситуации. Конкретные меры будут обсуждаться при разработке регионального законодательства", — сказал начальник Управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов.