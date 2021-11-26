Без "допов" не продают, с ними не регистрируют: За какое навязанное автодилером допоборудование могут развернуть в ГИБДД ГИБДД всё чаще отказывает в регистрации автомобилей с сомнительными дилерскими допами. Как не купить машину, на которой нельзя ездить. 25 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Согласно статистике, в России за десять месяцев этого года цены на новые легковушки выросли в среднем на 21%, а на такие же машины с пробегом, но не старше трёх лет — медианно на 23%. Причём спрос на подержанные продолжает расти. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию с дефицитом новых автомобилей мировыми проблемами с комплектующими, а подорожание подержанных авто — отсутствием возможности приобрести новое.

Бизнес на дефиците автомобилей

И, конечно, там, где появляется дефицит, — сразу же "расцветает" и некий бизнес, построенный на формуле "переплатят и купят". Ещё полтора года назад автосалоны заманивали клиентов скидками "на машины выпуска прошлого года", дополнительным комплектом резины, входящим в стоимость авто, и возможностью бесплатного годового техобслуживания, то теперь вариантов всего два: либо делать заказ понравившегося авто, но без фиксации срока доставки и цены (которая, скорее всего, вырастет), либо приобретать автомобиль из тех, что есть в наличии, но уже с установленным дополнительным оборудованием (допами).

В перечне допов вполне реально обнаружить, например, накладку на педали за 40 тысяч рублей, подножки порогов за 44 125 рублей (каждый), легкосплавные диски по 144 632 рубля (каждый) и т.д. Конечно, "впаривыемые" допы зависят от стоимости автомобиля. На момент написания статьи приобрести в Москве новый Volkswagen Polo Respect можно было за 1 480 400 рублей из них 250 000 рублей — оплата допоборудования, установленного дилером. Чтобы приобрести "паркетник" Kia Sorento за 2 659 900 рублей, надо дополнительно установить оборудования не менее чем на 400 000 рублей. А если есть желание и возможность купить новый внедорожник Тoyota Land Cruiser 300 за 7 024 000 рублей, то на этот аппарат придётся навесить ещё разных деталей не менее чем на 1 200 000 рублей.

Когда в регистрации автомобиля откажут

Однако для тех, кто готов переплатить за не всегда нужные допы от дилеров, владение такого рода "заряженной" автомашиной может быть омрачено проблемами, связанными с запретом её эксплуатации на дорогах общего пользования. Об этом рассказал Лайфу собеседник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

— Отказы в регистрации автотранспортных средств из-за установленного на них дополнительного оборудования, которое вносит изменения в конструктивные особенности, не были редкостью и в прошлые годы, однако, начиная с весенне-летнего сезона текущего года, количество такого рода отказов возросло в несколько раз. Причём в ряде случаев пройти регистрацию заново даже после демонтажа допоборудования — сразу не получится, так как потребуется специальный осмотр, который подтвердит, что автомобиль не имеет изменений в заявленных конструкцией характеристиках, — рассказал он.

Кроме того, по словам сотрудника ГИБДД, согласно установленным нормам, отказ в регистрации автомобиля в ГИБДД однозначно последует если:

— имеются аэродинамические накладки на кузов (обвесы), которые не имеют сертификации в РФ, содержащей допуск к установке на представленное на регистрацию автотранспортное средство;

— на транспорт установлены колёсные диски увеличенного диаметра и с изменённым "посадочным местом" либо креплением ступицы;

— имеются спойлеры либо рейлинги на крыше автотранспортного средства, не предусмотренные производителем;

— установлены насадки на выхлопную трубу, или нештатная подсветка номеров, или дополнительные стоп-сигналы;

— на автотранспортное средство установлены дополнительные световые приборы, либо в штатных приборах используется не сертифицированная лампа, либо имеется полимерная плёнка, не предусмотренная производителем;

— имеются изменения в подвеске автотранспортного средства;

— установлен кунг для пикапов либо иные накладки на кузов, включая подножки, дуги, силовые бампера, шноркели и т.д. (если данные элементы официально не внесены в свидетельство об одобрении типа транспортного средства (ОТТС)).

Проблемой также могут стать: предпусковые обогреватели (если на них нет специальных сертификатов и допусков к установке), тяжёлые багажники, нештатная сигнализация и тягово-сцепные устройства (фаркопы).

"Обвес" вне закона, но он продаётся

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

То есть у государственных органов, которые занимаются контролем за автотранспортными средствами, есть ряд положений и регламентов, исполнение которых необходимо для допуска авто к эксплуатации. Неужели крупные автосалоны и дилерские центры, устанавливая допоборудование, об этих документах ничего не знают? Или, может, просто знать не хотят?

— С 1 июля 2021 года в силу вступил новый технический регламент Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", положения которого действуют на территории РФ. Именно в этом документе установлено большинство ограничений, запрещающих к установке на легковые автомашины того или иного оборудования. Но не смотря на то, что регламент действует уже почти полгода, в нашу компанию регулярно поступают заказы от разных дилерских центров на партии неоригинальных запчастей и разного рода "железок", которые устанавливать без специальной сертификации точно нельзя, — рассказал директор московской компании Faeton37.ru, которая занимается оптовой поставкой автозапчастей крупным дилерским центрам, Дмитрий Кан. — Более того, некоторые автосалоны заказывают целые комплекты пластиковых "обвесов" и колёсных дисков с их лого, которые явно не соответствуют действующим нормативам.

Получается, что обычный гражданин, приобретя у дилера автомашину с "обвесом", может попасть в ситуацию, когда его покупка будет формально не разрешена для эксплуатации.

— Да, такие случаи бывают, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Например, популярный пластиковый обвес Khan, который устанавливался в некоторых дилерских центрах Toyota, как раз из этой самой категории. И чаще всего покупатель просто не задумывается, что приобретённая им вместе с автомашиной услуга может быть поводом к запрету эксплуатации этого самого транспортного средства. Обычному человеку это просто не придёт в голову.

С мнением Леськива согласен и адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков.

— Продавцы потому предлагают такую услугу, что, как правило, уверены в своей безнаказанности, — поясняет Поляков. — Дело в том, что с юридической точки зрения они продают автотранспортное средство и некие детали (некоторые из них даже могут быть сертифицированы), а вот машина с уже установленными допдеталями — это уже сфера ответственности владельца такого автотранспортного средства. Ведь в ряде случаев основной набор потребительских свойств продаваемого товара не меняется. Передвигаться на такой машине можно, правда, для этого надо в установленном порядке зарегистрировать все допы, а до этого времени использовать для перемещения приобретённого аппарата автоэвакуатор. Дилер всё это знает, но обычно снимает с себя ответственность, предусмотрев в договоре специальную строчку о порядке приёма и передачи автомашины, где чётко указано, что покупатель принимает автомобиль со всеми установленными по его заявке допами. Правда, эту строчку россияне читают редко.

Что делать, если купил машину с допами

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Вариантов немного. Конечно, самый очевидный — не покупать автомашину с установленным дополнительным оборудованием, особенно если нет уверенности, что не надо будет предпринимать дополнительные усилия для легализации этих допов.

Но есть случаи, когда при покупке будущий владелец, чтобы выделиться в потоке, сам был не прочь установить, например, "агрессивный обвес" или красивые колёсные диски, тем более что умелый продавец очень убедительно рассказывает о преимуществах таких допов и, более того, обещает, что машину можно будет забрать из автосалона прямо с "обвесом" и госномерами. В таком случае, конечно, покупатель даже не допускает мысли, что ему продают аппарат, который может принести проблемы, ведь номера выдали, а значит, ГИБДД разрешило.

— На самом деле в таких случаях автоинспекция, скорее всего, ничего не разрешала, — уточняет адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Автомашина, вероятнее всего, была поставлена на учёт по доверенности от покупателя до того, как на неё было установлено допоборудование, а дальше происходит установка этого самого оборудования в дилерском центре на уже зарегистрированное авто, и ловкий продавец преподносит всё так, как будто некое одобрение на машину в передаваемом виде было получено официально. Конечно, это незаконно, но немногие покупатели идут на расторжение договора купли-продажи, тем более что в подавляющем большинстве случаев продавец в досудебном порядке это делать отказывается.

Значит, снова дилемма: или проверить все установленные допы на соответствие требованиям ГИБДД (в частности, пункту 7.18. Правил дорожного движения), и те, которые им не соответствуют, демонтировать (иногда это невозможно сделать без дополнительных кузовных работ); или в случае обнаружения недопустимых допов расторгать договор с дилером, пытаясь вернуть ему машину в обмен на возврат всех уплаченных средств. Такая возможность предусмотрена статьёй 10 закона № 2300-1 "О защите прав потребителей". В первом случае потребуется понести затраты денежных средств, во-втором — потерять некоторое количество нервных клеток и времени.

— На сегодняшний день судебная практика показывает, что в тех случаях, когда нарушения со стороны продавца установлены, почти всегда итогом разбирательства является решение о расторжении договора купли-продажи с возвратом покупателю не только уплаченной цены за сам автомобиль и дополнительное оборудование, но и компенсации ему всех понесённых расходов, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Скорее всего, автосалоны и крупные дилеры об этой практике знают, но, пока на российском автомобильном рынке условия навязывают продавцы, проигранные дела их не пугают. Ведь машины, возвращённые в автосалон, всё равно продаются и, возможно, даже и с прибылью.

Авторы Максим Греков