Сам себе автомошенник: Как продавец подержанной машины может перехитрить самого себя Автомошенники стали применять новую схему для выманивания денег у продавцов автомобилей с пробегом. Как обезопасить себя, продавая авто на вторичном рынке, разбирался Лайф. 24 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Цены на автомобили в России продолжают расти. Согласно данным агентства "Автостат", за девять месяцев этого года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля выросла в РФ почти на 21% и достигла 2,14 миллиона рублей. И, конечно, вслед за новыми авто опережающими темпами дорожают и подержанные. Медианная цена продажи, которая фигурирует у популярных интернет-ресурсов, генерирующих объявления о продаже автомобилей с пробегом, составляет порядка 688 000 рублей, что почти на 23% выше, чем было в начале года. Некоторые владельцы одногодовалых и двухгодовалых легковушек, оценив ценовой прирост, решаются на продажу имеющихся у них в собственности автомобилей. Особенно часто это делают те, у кого в семье есть ещё одно транспортное средство.

На фоне такого растущего вторичного оборота для многих продавцов авто с пробегом весьма актуальным стал вопрос с уплатой налогов. Ведь, согласно закону, при продаже автотранспортного средства, которое находилось в собственности менее трёх лет, положено платить государству 13% от полученного дохода, если он превысил 250 000 рублей. Некоторые граждане решают избежать налоговых выплат государству, просто формально занизив стоимость продаваемой машины в договоре, а на руки получить полную стоимость (и желательно наличными). А если такой трюк предлагает сам покупатель, то большинство продавцов вторичных авто соглашаются не раздумывая и попадают в ловушку.

Покупка автомобиля "с секретом"

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У москвички Татьяны и её мужа Дмитрия на семью было две машины — Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan. Оба авто были куплены весной 2020 года. Тогда в связи с коронакризисом и ростом курса валюты Татьяна очень опасалась, что деньги, которые супруги изначально собирали для покупки квартиры, могут вовсе обесцениться. Поэтому было решено: если не удаётся угнаться за ростом цен на недвижимость, то стоит хотя бы успеть заменить имеющиеся трёхлетний автомобиль Renault Logan и четырёхлетнюю машину Skoda Rapid, пересев на новые иномарки. Однако после более года владения новыми авто оба члена семьи, которые вместо офиса перешли работать на удалёнку, стали задумываться о продаже одной из машин, тем более что цены на них выросли.

Покупатель на Volkswagen Tiguan нашёлся буквально на второй день после размещения объявления в Интернете. Молодой человек, представившись Игорем, осмотрел машину и её документы, обозначил цену в размере 2,4 миллиона рублей (это почти на 500 000 больше, чем та сумма, которую заплатили Татьяна и её муж за этот автомобиль при его приобретении). Более того, покупатель сам предложил указать в договоре купли-продажи цену 245 000 рублей, а расчёт произвести наличными, пояснив, что такой вариант будет удобен обеим сторонам. Татьяне, на которую была оформлена машина, не придётся платить налог, а сам Игорь будет избавлен от необходимости вносить собранные им наличные на банковский счёт и в дальнейшем отчитываться перед фискалами по поводу источника этих денег. Сделку оформили через три дня. И Татьяна, получив деньги, была очень рада такому стечению обстоятельств. Она решила, что на полученные деньги сможет приобрести земельный участок в Подмосковье и, возможно, таким образом реализует свою мечту о собственной недвижимости.

Однако через пару месяцев Игорь, который купил у Татьяны Volkswagen Tiguan, позвонил и потребовал вернуть назад миллион рублей, так как машина ему разонравилась. Татьяна и её муж Дмитрий с таким предложением не согласились, сказав покупателю, что никаких денег ему возвращать не будут. Игорь с аналогичной просьбой звонил ещё дважды, а после прислал письменную претензию, в которой снова предложил вернуть ему часть денег, уплаченных за машину. В ответ на это Дмитрий позвонил Игорю и пригрозил обращением в полицию с заявлением о вымогательстве. После этого странный покупатель авто попытки получить деньги прекратил и подал иск в суд, где предоставил договор, в котором значилось, что он за приобретённый автомобиль уплатил 245 000 рублей. Также Игорь показал расписку, из которой следовало, что всего он передал Татьяне 2,4 миллиона рублей. При этом молодой человек потребовал вернуть ему более 2,15 миллиона, так как заключённый договор, исходя из его текста, предусматривает другую цену сделки, а значит, он как покупатель переплатил, а Татьяна получила неосновательное обогащение.

Схема автомошенника – 2021 или добросовестный продавец?

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Суд, рассмотрев доводы Игоря, решил, что его требования законны, а Татьяна на основании статьи 1102 Гражданского кодекса РФ обязана вернуть истцу разницу между той суммой, что указана в договоре купли-продажи машины, и той, что отражена в расписке о получении денег. В настоящее время Татьяна и её муж подали апелляционную жалобу, а мнения юристов относительно перспектив разрешения их спора с Игорем разделились.

— Вынесенное решение является вполне логичным, — поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Скорее всего, суд, оценивая обстоятельства дела, задавался вопросом: с какой целью была составлена расписка. И другого вывода, кроме как с целью не платить налог, я не нахожу. Вероятно, принятое по делу решение означает: не хотите платить налог — возвращайте деньги покупателю. И в данном случае такой исход максимально близок к букве закона.

Действительно, покупатель Игорь в досудебном телефонном разговоре с Татьяной даже не скрывал, что подловил их с мужем на желании не платить налог государству. Ведь если бы в договоре была указана полная сумма сделки, то женщине пришлось бы перечислить налоговикам 312 000 рублей, а она предпочла оставить эту сумму себе.

А вот адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин считает, что у Татьяны при определённых условиях всё-таки есть шанс деньги Игорю вообще не возвращать.

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— Если в расписке, которую представил Игорь в суде, указано, где, кто, кому, в какой сумме, за что и по какому договору передал (а второй получил) денежные средства, то фактически этот документ будет отвечать всем требованиям, которые гражданское законодательство предъявляет к договору купли-продажи (статья 454 Гражданского кодекса). А это значит, что расписка может служить подтверждением того, что Игорь передал Татьяне деньги именно в счёт оплаты по договору купли-продажи её машины. В этом случае у неё возникает обязанность уплатить налог в размере 13% с суммы 2,4 миллиона рублей, но это всё равно меньше, чем требования, выдвинутые Игорем в суде. Однако расписка, которая фигурировала в деле, скорее всего, составлена с какими-то упущениями, — считает Шагин. — Поэтому Татьяне (для того чтобы оспорить судебное решение первой инстанции) предстоит доказывать, что фактический расчёт между ней и покупателем отличался от того, что указан в договоре. Ведь сделка по продаже автомашины стоимостью более двух миллионов за цену в размере 245 000 рублей просто лишена экономического смысла. При таком повороте дела суд может признать, что фактический расчёт по сделке, который состоялся до подачи Игорем иска, был справедливым и отвечающим интересам добросовестных сторон.

Когда покупатель и продавец заключают договор купли-продажи, они должны зафиксировать в данном документе все основные договорённости. Но, как показывает практика, цена сделки не является условием, которое подлежит изучению при регистрации перехода прав и постановки на учёт транспортного средства в ГИБДД. И, конечно, мошенники этим пользуются. Ведь очень заманчиво приобрести автомобиль за цену, которая в итоге окажется ниже рыночной, и закрепить свои права на такое приобретение через суд. Конечно, пока цены на машины идут в рост, а налогонеоблагаемая база по сделкам с автотранспортом в разы меньше рыночной стоимости большинства автомобилей, варианты сделок с "занижением" цены договора существовать будут. Вот только тем, кто идёт на риск и на бумаге указывает сумму, отличную от той, что реально выплачивается по сделке, надо иметь в виду, что проиграть от такой затеи может и продавец, и покупатель. Первый рискует стать жертвой мошенников, второй — менее чем через три года не сможет продать приобретённое авто по рыночной цене без уплаты налога.

Авторы Максим Греков