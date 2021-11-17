АвтоВАЗ в другой раз: Самые надёжные иномарки по цене новой Lada Vesta Отечественные авто дорожают чуть ли не каждую неделю. Какие надёжные машины можно купить в качестве альтернативы? 16 ноября, 21:40 Фото © LADA

Рейтинг самых надёжных автомобилей

Каждый год немецкая Организация по обеспечению безопасности и техническому надзору (Technischer Überwachungsverein, сокращённо TUV) выпускает рейтинг самых надёжных автомобилей с пробегом. Немцы изучают десять миллионов диагностических карт, на основании которых делают вывод о надёжности машин на территории Европы. В рейтинге 2021 года много интересных моделей, и почти все из них можно купить на территории России дешевле, чем новый автомобиль Lada Vesta SW Cross. За него в регионах просят "не меньше полутора миллионов" без учёта дополнительного оборудования.

Mercedes-Benz B-Класс 180 II

Мечтаете о крепком, надёжном универсале, в который поместится вся семья? Согласно отчётам TUV, самым беспроблемным в возрасте до трёх лет является Mercedes-Benz B-Класс 180 II поколения. За машину 2017 года с пробегом в 52 тысячи километров и одним владельцем в ПТС просят около 1,7 миллиона рублей. Столько же придётся заплатить за новый автомобиль Lada Vesta SW Cross в топовой конфигурации — с автоматом и климатической системой. Прыти суперкара от немецкого семейного авто за такие деньги лучше не ждать, но на эту модель приходится меньше двух процентов от всех автомобилей, сломавшихся на дорогах.

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Audi Q2

Компактный немецкий кроссовер — редкая для России модель. Машин с литровым турбодвигателем продаётся на вторичном рынке немного, но объявления о продаже встречаются всё чаще. Если верить выводам экспертов из TUV, то на долю Q2 приходится всего 2,3% от общего числа поломок. В России за такой автомобиль просят 1,8 миллиона рублей, однако если изучить цены в Германии и посчитать доставку такой машины, то конечный ценник с полной пошлиной и доставкой может оказаться в пределах 1,5–1,6 миллиона рублей. В такие же деньги обойдётся топовый пятиместный Lada Largus.

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Audi Q3

Старший брат Q2 также оказался в рейтинге TUV, но уже в другой категории — автомобили в возрасте до пяти лет. Q3, если верить аналитике от немецких исследователей, ломается чуть чаще, но тоже в пределах погрешности: на эти кроссоверы приходится всего 2,5% неисправностей от общего числа таких машин. На вторичном рынке в России эти машины дешевеют крайне медленно и продаются по высоким ценам. К тому же найти относительно свежую машину будет непросто. В основном до 1,8 миллиона торгуются автомобили первого поколения. Правда, пробег у "ауди" 2015–2016 годов выпуска может быть разным — от 50 тысяч километров до 250.

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Mercedes-Benz E-Класс

Стильное немецкое купе также оказалось в свежем рейтинге надёжности TUV. По количеству поломок Mercedes делит позицию вместе с автомобилем Audi Q2 — 2,3% от общего числа автомобилей. В России таких машин немного, но в пределах 1,8 миллиона рублей можно купить неплохой экземпляр с двумя-тремя владельцами в ПТС. Их часто перепродают из-за не самой выдающейся практичности и дорогого обслуживания, но, если всё ремонтировать вовремя, разорительным владение не окажется. Если отказаться от двухдверного варианта, то за 1,8 миллиона можно найти неплохой автомобиль 2014–2015 года выпуска с пробегом до 80–90 тысяч километров.

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Volkswagen Tiguan

Эта машина хорошо знакома российским водителям, поэтому в дополнительном представлении Tiguan не нуждается. К нему практически нет нареканий и у немецких специалистов: кроссоверы попали в категорию самых надёжных авто в возрасте до пяти лет, а процент поломок на пробеге в 150–200 тысяч километров составляет лишь 4,2% от общего числа машин, изученных TUV. В России на вторичном рынке за 1,8 миллиона рублей можно найти неплохие автомобили 2018–2019 годов выпуска с пробегом до 100 тысяч километров.

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Opel Mokka и неожиданный лайфхак

Ещё один добротный немец из рейтинга TUV 2021 года попал в категорию "самые надёжные автомобили в возрасте до семи лет". В России Mokka знают и любят, однако в продаже часто можно встретить брата-близнеца этого кроссовера. Он называется Buick Encore и от автомобиля Opel Mokka его отличают лишь шильдики на капоте, багажнике и в салоне. Автомобиль выпускается в Корее на одном заводе с "Опелем". На долю этих машин приходится всего 8% неисправностей от общего числа исследованных автомобилей. Много это или мало — решать покупателю. За 1,8 миллиона в России можно приобрести автомобили Opel Mokka или Buick Encore в состоянии, близком к новому. Бонус — минимальное количество владельцев по ПТС. Машины в комплектации попроще можно приобрести примерно за 1,2–1,3 миллиона рублей.

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Toyota RAV-4

Крепкий японец попадает почти во все рейтинги надёжности и часто находится там на первых местах. Список неубиваемых иномарок от TUV не стал исключением: RAV-4 расположился в категории "самые надёжные автомобили в возрасте до семи лет". На долю этих моделей приходится всего 6% поломок. В России про надёжность RAV-4 знают давно, и эти кроссоверы почти не дешевеют. Однако за 1,8 миллиона можно найти неплохой вариант с 55 тысячами пробега на одометре. В ПТС у такого автомобиля будет не менее двух владельцев, но надёжности RAV-4 хватает с запасом, поэтому проблем у такой машины быть не должно.

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Mazda CX-5

Японские кроссоверы славятся своей надёжностью, а выводы экспертов TUV относительно автомобиля Mazda CX-5 не оставляют никаких сомнений: эти машины можно сломать только намеренно. Японский компактный кроссовер в возрасте до девяти лет ломается лишь в 10% случаев. На вторичном рынке России за 1,8 миллиона рублей можно купить только машины первого поколения, хотя ещё пару лет назад за такую же сумму можно было приобрести кроссоверы второго поколения. Маленький бонус — широкий выбор двигателей от скромного двухлитрового агрегата до мотора объёмом 2,5 литра и мощностью в 192 лошадиные силы.

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Авторы Сергей Андреев