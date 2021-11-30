В Перу автобус пролетел 300 метров со склона, погибло 10 человек. Видео © Радиостанция RPP

На северо-востоке Перу с обрыва упал микроавтобус. Как сообщает местная спасательная служба, десять человек погибли, но число жертв ещё может вырасти.

Как передаёт радиостанция RPP, микроавтобус упал с высоты 300 метров. Семеро выживших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Рейс был из города Чачапояса в Мойобамбу. Полиция выясняет причины происшествия.