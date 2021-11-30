В Перу автобус пролетел 300 метров со склона, погибло 10 человек
Среди выживших есть те, кто находится в тяжёлом состоянии. За их жизни борются медики.
В Перу автобус пролетел 300 метров со склона, погибло 10 человек. Видео © Радиостанция RPP
На северо-востоке Перу с обрыва упал микроавтобус. Как сообщает местная спасательная служба, десять человек погибли, но число жертв ещё может вырасти.
Как передаёт радиостанция RPP, микроавтобус упал с высоты 300 метров. Семеро выживших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Рейс был из города Чачапояса в Мойобамбу. Полиция выясняет причины происшествия.
А ранее Лайф рассказывал, что кабриолет столкнул девушку с обрыва в горах Сочи. Случилось это в районе смотровой площадки. Пострадавшая выжила, её госпитализировали с многочисленными травмами.
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