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В Перу автобус пролетел 300 метров со склона, погибло 10 человек

Среди выживших есть те, кто находится в тяжёлом состоянии. За их жизни борются медики.

30 ноября, 05:05

В Перу автобус пролетел 300 метров со склона, погибло 10 человек. Видео © Радиостанция RPP

На северо-востоке Перу с обрыва упал микроавтобус. Как сообщает местная спасательная служба, десять человек погибли, но число жертв ещё может вырасти.

Как передаёт радиостанция RPP, микроавтобус упал с высоты 300 метров. Семеро выживших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Рейс был из города Чачапояса в Мойобамбу. Полиция выясняет причины происшествия.

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А ранее Лайф рассказывал, что кабриолет столкнул девушку с обрыва в горах Сочи. Случилось это в районе смотровой площадки. Пострадавшая выжила, её госпитализировали с многочисленными травмами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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