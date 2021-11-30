В Кузбассе до 96 человек выросло число пострадавших на шахте "Листвяжная"
За медицинской помощью продолжают обращаться горноспасатели, которые работают на этом объекте.
Фото © ТАСС \ Кирилл Кухмарь
В Кемеровской области до 96 человек выросло количество пострадавших в результате взрывов на шахте "Листвяжная". Почти половина из них — 43 человека — это горноспасатели.
"Всего при аварии на шахте пострадало 96 человек, в том числе 43 горноспасателя", — рассказали РИА "Новости" в местных экстренных службах.
Участники спасательных работ продолжают обращаться за медицинской помощью. Накануне сообщалось о 92 пострадавших.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0