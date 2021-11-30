НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кузбассе до 96 человек выросло число пострадавших на шахте "Листвяжная"

За медицинской помощью продолжают обращаться горноспасатели, которые работают на этом объекте.

30 ноября, 04:48
<p>Фото © ТАСС \ Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС \ Кирилл Кухмарь

В Кемеровской области до 96 человек выросло количество пострадавших в результате взрывов на шахте "Листвяжная". Почти половина из них — 43 человека — это горноспасатели.

"Всего при аварии на шахте пострадало 96 человек, в том числе 43 горноспасателя", — рассказали РИА "Новости" в местных экстренных службах.

Участники спасательных работ продолжают обращаться за медицинской помощью. Накануне сообщалось о 92 пострадавших.

Кабмин выделил около 80 млн на выплаты семьям погибших и пострадавшим в "Листвяжной"

Кабмин выделил около 80 млн на выплаты семьям погибших и пострадавшим в "Листвяжной"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1