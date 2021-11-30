Киев заявил об отсутствии "даже намёка" на переговоры по газовому транзиту
Власти Украины сетуют, что их допустили к участию в сертификации "Северного потока – 2", но не дали права вето.
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Отсутствует даже намёк на перспективу переговоров с Россией о заключении нового договора на транзит природного газа в Европу. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров [с Россией]... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения", — сказал Юрий Витренко в беседе с Reuters.
Глава "Нафтогаза Украины" также пожаловался, что, хоть в сертификации "Северного потока – 2" участвует и "Оператор ГТС Украины", у Киева нет возможности остановить этот процесс.
"Нет никакого права вето", — посетовал украинский топ-менеджер.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Тогда отмечалось, что в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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