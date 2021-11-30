Киев заявил об отсутствии "даже намёка" на переговоры по газовому транзиту

Отсутствует даже намёк на перспективу переговоров с Россией о заключении нового договора на транзит природного газа в Европу. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров [с Россией]... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения", — сказал Юрий Витренко в беседе с Reuters.