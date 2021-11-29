Представитель МИД Германии Бургер: Берлин отвергает санкции против "Северного потока – 2"

Берлин находится в тесном контакте с Вашингтоном по поводу газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Мы находимся в конструктивном диалоге с администрацией США на различных уровнях при реализации совместного заявления [по "Северному потоку – 2"]", — пояснил дипломат на брифинге, комментируя информацию СМИ о том, что Берлин призывает Вашингтон отказаться от ограничительных мер в отношении газопровода.



Бургер добавил, что позиция ФРГ относительно санкций вполне "известна". Как он указал, Берлин в принципе против них, к тому же среди союзников.