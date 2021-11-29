Представитель МИД Германии Бургер: Берлин отвергает санкции против "Северного потока – 2"
Немецкая сторона находится в конструктивном диалоге с американской администрацией при реализации совместного заявления насчёт газопровода, отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.
Фото © Nord Stream 2
Берлин находится в тесном контакте с Вашингтоном по поводу газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Мы находимся в конструктивном диалоге с администрацией США на различных уровнях при реализации совместного заявления [по "Северному потоку – 2"]", — пояснил дипломат на брифинге, комментируя информацию СМИ о том, что Берлин призывает Вашингтон отказаться от ограничительных мер в отношении газопровода.
Бургер добавил, что позиция ФРГ относительно санкций вполне "известна". Как он указал, Берлин в принципе против них, к тому же среди союзников.
Ранее портал Axios со ссылкой на документ, который немецкое посольство в Вашингтоне направило законодателям, сообщил, что власти Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока – 2". В частности, ограничения поставят под угрозу достижение совместного заявления об укреплении энергетической безопасности Украины.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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