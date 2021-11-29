Песков назвал важным для реализации "Северного потока – 2" отсутствие давления США

В России считают важным, чтобы США ни на кого не давили в связи с реализацией и сертификацией "Северного потока – 2". Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, конечно, чтобы Соединённые Штаты Америки не оказывали ни на кого давление в связи с продолжающейся реализацией и сертификацией этого проекта", — сказал официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, также можно предположить, что Владимир Путин обозначит эту позицию во время возможного разговора с президентом США Джо Байденом. При этом он не думает, что тема "Северного потока – 2" высоко стоит в повестке дня двусторонних контактов.

"Сейчас фаза ожидания, когда регулятор выполнит свои действия по сертификации инфраструктурного объекта, очень важного для всей Европы, всё остальное не должно волновать Соединённые Штаты Америки", — пояснил пресс-секретарь Путина.