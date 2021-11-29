Песков назвал важным для реализации "Северного потока – 2" отсутствие давления США
По мнению представителя Кремля, можно предположить, что лидер РФ Путин обозначит эту позицию во время возможного разговора с американским коллегой Джо Байденом.
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В России считают важным, чтобы США ни на кого не давили в связи с реализацией и сертификацией "Северного потока – 2". Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно, конечно, чтобы Соединённые Штаты Америки не оказывали ни на кого давление в связи с продолжающейся реализацией и сертификацией этого проекта", — сказал официальный представитель Кремля.
По мнению Пескова, также можно предположить, что Владимир Путин обозначит эту позицию во время возможного разговора с президентом США Джо Байденом. При этом он не думает, что тема "Северного потока – 2" высоко стоит в повестке дня двусторонних контактов.
"Сейчас фаза ожидания, когда регулятор выполнит свои действия по сертификации инфраструктурного объекта, очень важного для всей Европы, всё остальное не должно волновать Соединённые Штаты Америки", — пояснил пресс-секретарь Путина.
Ранее Лайф писал, что Александр Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы. По оценке лидера Сербии, "Северный поток – 2" мог бы закрыть большую часть дефицита этого топлива в ЕС.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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