Десятки британцев провели трое суток в заметённом снегом пабе

В самом высоком пабе Великобритании, расположенном на высоте 528 метров над уровнем моря, из-за снежного шторма "Арвен" застряли посетители. Об этом пишет Би-би-си.

Более 60 человек приехали 26 ноября в гостиницу Tan Hill Inn в Йоркшир-Дейлс на трибьют-концерт группы Oasis. По словам менеджера отеля и хозяйки паба Николы Таунсенд, 40 человек забронировали места в гостинице заранее, а остальные просто пришли в пятничный вечер отдохнуть. Однако на следующий день не смогли уехать из-за метрового слоя снега, который "поднимался до окон спальни". Отмечается, что перед входной дверью был вырыт тоннель, но дороги были недоступны из-за повреждения силовых кабелей. В результате более чем 20 людям, в том числе и членам музыкального коллектива, пришлось разместиться в пабе, остальные же ночевали в номерах.

"Это было просто замечательно, и все в очень хорошем настроении. У них сложилась настоящая дружба, как будто большая семья. Одна женщина на самом деле сказала: "Я не хочу уезжать", — пояснила Таунсенд.

На протяжении трёх дней сотрудники отеля и паба устраивали для гостей различные мероприятия, в том числе викторины, вечер караоке, а также играли с гостями в настолки. Таунсенд рассказала, что горные спасатели незамедлительно прибыли на место, чтобы забрать посетителя, нуждавшегося в медицинской помощи.