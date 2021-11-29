Десятки британцев провели трое суток в заметённом снегом пабе
Всё это время они пили пиво, играли в настольные игры, устраивали викторины и даже вечер караоке. Осадки принёс шторм "Арвен".
Фото © Instagram / thetanhillinn_
В самом высоком пабе Великобритании, расположенном на высоте 528 метров над уровнем моря, из-за снежного шторма "Арвен" застряли посетители. Об этом пишет Би-би-си.
Более 60 человек приехали 26 ноября в гостиницу Tan Hill Inn в Йоркшир-Дейлс на трибьют-концерт группы Oasis. По словам менеджера отеля и хозяйки паба Николы Таунсенд, 40 человек забронировали места в гостинице заранее, а остальные просто пришли в пятничный вечер отдохнуть. Однако на следующий день не смогли уехать из-за метрового слоя снега, который "поднимался до окон спальни". Отмечается, что перед входной дверью был вырыт тоннель, но дороги были недоступны из-за повреждения силовых кабелей. В результате более чем 20 людям, в том числе и членам музыкального коллектива, пришлось разместиться в пабе, остальные же ночевали в номерах.
"Это было просто замечательно, и все в очень хорошем настроении. У них сложилась настоящая дружба, как будто большая семья. Одна женщина на самом деле сказала: "Я не хочу уезжать", — пояснила Таунсенд.
На протяжении трёх дней сотрудники отеля и паба устраивали для гостей различные мероприятия, в том числе викторины, вечер караоке, а также играли с гостями в настолки. Таунсенд рассказала, что горные спасатели незамедлительно прибыли на место, чтобы забрать посетителя, нуждавшегося в медицинской помощи.
Один из гостей Мартин Овертон признался, что атмосфера была "очень хорошая" с "большим количеством доступного пива". В то же время его жена Стефани поделилась своими переживаниями по поводу того, что они "оказались в затруднительном положении". Женщина соскучилась по сыну, который остался дома с бабушкой.
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