Эрдоган высказал желание участвовать в решении кризиса в отношениях РФ и Украины
Президент Турции отметил, что страна "будет посредничать в этом вопрос". И подчеркнул, что Анкара "выступает за установления мира в регионе".
Реджеп Эрдоган. Фото © ТАСС/AP
Анкара хотела бы принимать участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с обеими странами. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью на борту своего самолёта из по возвращении из Туркмении.
"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идёт в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе", — приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak.
Президент Турции отметил, что республика "будет посредничать в этом вопросе", обсуждать его с Москвой и Киевом. Лидер государства подчеркнул, что Анкара намерена развивать данные переговоры как с Незалежной, так и с РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным. Такое обращение вызвало возмущение политолога Александра Гусева. По его словам, глава Незалежной должен напрямую решать проблемы своей страны, если он настоящий лидер.
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