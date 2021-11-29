Эрдоган высказал желание участвовать в решении кризиса в отношениях РФ и Украины

Анкара хотела бы принимать участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с обеими странами. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью на борту своего самолёта из по возвращении из Туркмении.

"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идёт в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе", — приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak.

Президент Турции отметил, что республика "будет посредничать в этом вопросе", обсуждать его с Москвой и Киевом. Лидер государства подчеркнул, что Анкара намерена развивать данные переговоры как с Незалежной, так и с РФ.