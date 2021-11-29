Метеоролог Тишковец предупредил о худшей за 60 лет погоде в Москве в последний день осени

В последний день осени, 30 ноября, в Москве ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки, интенсивный дождь будет идти ночью и утром, а во второй половине дня сменится снегопадом. Об этом Лайфу рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Новые прогнозы ещё хуже, чем предполагалось вчера. 30 ноября на Москву обрушатся самые сильные осадки за последние 60 лет. По моим данным, он (циклон балканского происхождения по имени "Бенедикт". — Прим. Лайфа) принесёт в Москву завтра до 23 миллиметров осадков, или 40% суточной нормы. Это два ведра воды на метр квадратный. Интенсивные дожди будут идти ночью и утром практически стеной. Во второй половине дня сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров", — сказал метеоролог.

Тишковец уточнил, что рекорд по осадкам в последний осенний день принадлежит 1952 году, когда выпало 25,4 миллиметра. Суточный же рекорд всего ноября составляет 41 миллиметр.

Погода, установившаяся в столице, принесёт самую тёплую ночь за всю историю, столбики термометров покажут от четырёх до шести градусов выше нуля, однако 30 ноября ближе к вечеру всё это сменится холодом, ожидается до минус одного-трёх градусов мороза. По словам синоптика, дорогу покроет коркой льда, установится штормовой ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

"Это очень много для города", — предупредил Тишковец.

Кроме того, атмосферное давление к семи утра будет ещё ниже, чем предполагалось. Показатели барометров опустятся до 712 миллиметров ртутного столба, что побьёт рекорд 1988 года, когда атмосферное давление составляло 718 миллиметров ртутного столба.