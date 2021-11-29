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Жители деревни под Новосибирском остались без света из-за неудачно упавшего пеликана

Люди пытались хоть как-то помочь попавшей в беду птице и доставили её в ветеринарную клинику. Как выяснилось, бедняга получила сложный перелом крыла и спустя ночь умерла.

29 ноября, 12:03
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/public86597034?w=wall-86597034_6793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Убинский вестник news"</a></p>

Фото © VK / "Убинский вестник news"

Необычный инцидент с экзотической птицей произошёл в деревне Херсонка Новосибирской области. Летевший на зимовку в тёплые края травмированный пеликан неудачно упал во двор одного из местных жителей.

Как сообщает паблик "Убинский вестник news" в соцсети "ВКонтакте", перед падением птица задела линию электропередачи, из-за чего было обесточено всё поселение. Местные жители пытались хоть как-то помочь попавшему в беду пеликану и доставили его в ветеринарную клинику. Как выяснилось, птица получила сложный перелом крыла и спустя ночь умерла.

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Специалисты объясняют появление пеликана в Сибири сезонной миграцией. Вероятнее всего, птица направлялась на зимовку в южные края. При этом не исключено, что в неё могли выстрелить браконьеры.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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