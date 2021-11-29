Жители деревни под Новосибирском остались без света из-за неудачно упавшего пеликана

Необычный инцидент с экзотической птицей произошёл в деревне Херсонка Новосибирской области. Летевший на зимовку в тёплые края травмированный пеликан неудачно упал во двор одного из местных жителей.

Как сообщает паблик "Убинский вестник news" в соцсети "ВКонтакте", перед падением птица задела линию электропередачи, из-за чего было обесточено всё поселение. Местные жители пытались хоть как-то помочь попавшему в беду пеликану и доставили его в ветеринарную клинику. Как выяснилось, птица получила сложный перелом крыла и спустя ночь умерла.

Специалисты объясняют появление пеликана в Сибири сезонной миграцией. Вероятнее всего, птица направлялась на зимовку в южные края. При этом не исключено, что в неё могли выстрелить браконьеры.