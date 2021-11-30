Вдова Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — назвала адом для себя 2021 год, в начале которого она лишилась супруга из-за коронавирусной инфекции. Своими эмоциями она поделилась в личном блоге.

"До Нового года осталось 32 дня. Каким был 2021-й для меня? Никаким… Он был адом!" — написала вдова Грачевского.

Екатерина пишет, что хочет наступления Нового года и надеется на позитивные изменения в жизни. Она обратилась с тёплыми словами к своим читателям.

"Я очень хочу пожелать каждому из вас счастья, любви и здоровья! Берегите друг друга! Радуйтесь каждому дню, каждому счастливому мгновению, ведь жизнь так коротка!" — написала 36-летняя вдова.