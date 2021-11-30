"Берегите друг друга": Вдова Бориса Грачевского назвала год без него адом
Екатерина Белоцерковская выразила надежду, что для неё что-то изменится в новом — 2022-м.
Фото © Instagram / belotserkovskaia_official
Вдова Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — назвала адом для себя 2021 год, в начале которого она лишилась супруга из-за коронавирусной инфекции. Своими эмоциями она поделилась в личном блоге.
"До Нового года осталось 32 дня. Каким был 2021-й для меня? Никаким… Он был адом!" — написала вдова Грачевского.
Екатерина пишет, что хочет наступления Нового года и надеется на позитивные изменения в жизни. Она обратилась с тёплыми словами к своим читателям.
"Я очень хочу пожелать каждому из вас счастья, любви и здоровья! Берегите друг друга! Радуйтесь каждому дню, каждому счастливому мгновению, ведь жизнь так коротка!" — написала 36-летняя вдова.
Лайф напоминает, брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Бориса Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В начале 2021 года режиссёр умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.
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