НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Берегите друг друга": Вдова Бориса Грачевского назвала год без него адом

Екатерина Белоцерковская выразила надежду, что для неё что-то изменится в новом — 2022-м.

30 ноября, 03:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/belotserkovskaia_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belotserkovskaia_official</a></p>

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Вдова Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — назвала адом для себя 2021 год, в начале которого она лишилась супруга из-за коронавирусной инфекции. Своими эмоциями она поделилась в личном блоге.

"До Нового года осталось 32 дня. Каким был 2021-й для меня? Никаким… Он был адом!" — написала вдова Грачевского.

Екатерина пишет, что хочет наступления Нового года и надеется на позитивные изменения в жизни. Она обратилась с тёплыми словами к своим читателям.

"Я очень хочу пожелать каждому из вас счастья, любви и здоровья! Берегите друг друга! Радуйтесь каждому дню, каждому счастливому мгновению, ведь жизнь так коротка!" — написала 36-летняя вдова.

У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

Лайф напоминает, брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Бориса Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В начале 2021 года режиссёр умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1