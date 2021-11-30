Гулявший по городу в Приморье медведь напал на егеря, был пойман и обезврежен
До этого косолапый хищник нанёс рваные раны женщине, которая шла на работу. Она была госпитализирована.
Кадр из видео © LIFE
В городе Артём в Приморском крае удалось поймать и обезвредить медведя, который разгуливал по улицам. Хищник успел напасть на двух человек. Пострадавшему егерю вызвали скорую помощь. Глава городского округа Вячеслав Квон сообщил, что стали известны также подробности насчёт первой пострадавшей: угрозы её жизни нет.
"Медведь напал на женщину, которая шла на работу. Он нанёс ей рваные раны. Женщина госпитализирована, и здоровью её сейчас ничто не угрожает, ей оказывается всяческая помощь", — сообщил Квон на своей странице в "Инстаграме".
Градоначальник попросил жителей не разводить слухи о множестве разгуливающих по городу животных, так как медведь был один, теперь пойман и обезврежен.
А ранее Лайф рассказывал, что в Приморском крае медведи устроили погоню за девушкой. Она не подозревала, что на выходе из дома могут поджидать косолапые, однако незамедлительно среагировала и побежала обратно к жилищу.
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