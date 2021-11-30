Гулявший по городу в Приморье медведь напал на егеря, был пойман и обезврежен

В городе Артём в Приморском крае удалось поймать и обезвредить медведя, который разгуливал по улицам. Хищник успел напасть на двух человек. Пострадавшему егерю вызвали скорую помощь. Глава городского округа Вячеслав Квон сообщил, что стали известны также подробности насчёт первой пострадавшей: угрозы её жизни нет.

"Медведь напал на женщину, которая шла на работу. Он нанёс ей рваные раны. Женщина госпитализирована, и здоровью её сейчас ничто не угрожает, ей оказывается всяческая помощь", — сообщил Квон на своей странице в "Инстаграме".

Градоначальник попросил жителей не разводить слухи о множестве разгуливающих по городу животных, так как медведь был один, теперь пойман и обезврежен.