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Мэр Владивостока из-за снегопада рекомендовал работодателям отпустить горожан пораньше

Из-за непогоды в приморской столице 30 ноября на дистанционку переведены школы, а детские сады увеличат на час время приёма малышей.

30 ноября, 03:12

Фото © Instagram / tvoyvladivostok

Рабочий день из-за снегопада сократить до обеда, сотрудников отпустить по домам пораньше порекомендовал работодателям мэр Владивостока Константин Шестаков.

"Мы рекомендуем всем работодателям города Владивостока принять решение либо о дистанционной работе, либо сократить рабочий день максимально, насколько это возможно", — призвал Шестаков на своей странице в "Инстаграме".

Мэр Владивостока также отметил, что 30 ноября на один день на дистанционку переводятся школы, а детские сады увеличат на час приём малышей от родителей. Шестаков также обратился ко всем автовладельцам с просьбой пересесть на общественный транспорт. В городе ожидается снег, метель, а на дорогах будет гололед, в связи с чем объявляется режим повышенной готовности.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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