Мэр Владивостока из-за снегопада рекомендовал работодателям отпустить горожан пораньше

"Мы рекомендуем всем работодателям города Владивостока принять решение либо о дистанционной работе, либо сократить рабочий день максимально, насколько это возможно" , — призвал Шестаков на своей странице в "Инстаграме".

Мэр Владивостока также отметил, что 30 ноября на один день на дистанционку переводятся школы, а детские сады увеличат на час приём малышей от родителей. Шестаков также обратился ко всем автовладельцам с просьбой пересесть на общественный транспорт. В городе ожидается снег, метель, а на дорогах будет гололед, в связи с чем объявляется режим повышенной готовности.