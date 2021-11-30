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Жителей Дальнего Востока предупредили об ударе мощного циклона

По данным синоптиков, ожидаются обильные осадки с порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду.

30 ноября, 01:12
<p>Фото © Администрация Владивостока</p>

Фото © Администрация Владивостока

На этой неделе из-за циклона, который придёт в Дальневосточный федеральный округ, там может быть нарушена система жизнеобеспечения населения. Об этом предупредили специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России. Мощный циклон будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 40 м/с.

"На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 мм в сутки и порывами ветра до 40 м/с. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия", сообщил начальник института Максим Бедило.

Отметим, что с 30 ноября по 1 декабря в Приморье объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее в Примгидромете. Сегодня там ожидаются сильные осадки в виде снега с дождём. Жителей Владивостока попросили не выезжать во вторник на личном автотранспорте.

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А ранее Лайф рассказывал, что мощный ураган обрушился на Крым. Непростая ситуация сложилась в нескольких городах республики. Было обесточено почти 400 трансформаторных подстанций.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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