Жителей Дальнего Востока предупредили об ударе мощного циклона

На этой неделе из-за циклона, который придёт в Дальневосточный федеральный округ, там может быть нарушена система жизнеобеспечения населения. Об этом предупредили специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России. Мощный циклон будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 40 м/с.

"На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 мм в сутки и порывами ветра до 40 м/с. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия", — сообщил начальник института Максим Бедило.

Отметим, что с 30 ноября по 1 декабря в Приморье объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее в Примгидромете. Сегодня там ожидаются сильные осадки в виде снега с дождём. Жителей Владивостока попросили не выезжать во вторник на личном автотранспорте.