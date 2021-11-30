Гинцбург допустил, что назальная вакцина будет защищать и привитых не "Спутником V"

Новая российская назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет обеспечивать защиту и тем, кто привит другими препаратами, не только "Спутником V". Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.