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Гинцбург допустил, что назальная вакцина будет защищать и привитых не "Спутником V"

Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через несколько месяцев.

30 ноября, 00:41
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Новая российская назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет обеспечивать защиту и тем, кто привит другими препаратами, не только "Спутником V". Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

"Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об успешной вакцинации детей назальным препаратом

Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об успешной вакцинации детей назальным препаратом

Напомним, в конце октября стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде сообщал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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