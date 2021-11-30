Гинцбург допустил, что назальная вакцина будет защищать и привитых не "Спутником V"
Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через несколько месяцев.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Новая российская назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет обеспечивать защиту и тем, кто привит другими препаратами, не только "Спутником V". Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.
"Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.
Напомним, в конце октября стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде сообщал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
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