Экономист Иванова-Швец рассказала, кому положена досрочная пенсия

В России есть достаточно широкий список профессий, дающих право на досрочный выход на пенсию, например, в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Однако, как отмечает Иванова-Швец в интервью агентству "Прайм", для каждой группы есть определённые условия выхода на досрочную пенсию — это достижение указанного возраста, наличие страхового стажа и определённый стаж работы по указанному направлению. Раньше других бросить работу могут сотрудники, занятые на вредных, опасных работах, в горячих цехах, работники железнодорожного транспорта и метрополитена, а также многие другие. и многих других.

"Вторая категория работающих, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию по социальным мотивам — те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, но он всё равно ниже общеустановленного. Это женщины, родившие определённое количество детей, опекуны, граждане с определёнными заболеваниями. Для каждой из этой категории существуют свои условия выхода на пенсию", — объясняет Иванова-Швец.

Гарантирован досрочный выход на пенсию также пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф. Раньше могут перестать работать врачи, учителя при наличии спецстажа. Он составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии, уточняет собеседница агентства. На более ранний выход могут рассчитывать и военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, лётчики-испытатели, чиновники федерального уровня. Досрочную пенсию могут получить и предпенсионеры, которым до наступления пенсии осталось 2 года, и которые зарегистрированы в качестве безработных без возможности трудоустройства. А ещё не зависеть от определённого возраста для получения пенсии могут те, кто сам формировал выплаты по старости.