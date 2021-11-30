В случае, если Соединённым Штатам придётся вступить в войну с Россией из-за Украины, результатом для США будут масштабные потери. Об этом заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

"США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан", - приводит Fox News слова Коффлер.

Она не исключает, что Россия в целях самообороны могла бы нанести космический и кибернетический удары по США. Тем более что недавно испытанием противостпутникового оружия Москва показала способность сбить американские спутники.

А после первого удара может начаться ядерная война, энергическая инфраструктура США окажется под угрозой. К тому же, как напомнила Коффлер, ещё никто не побеждал Россию на её территории.

"Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", — напомнила бывшая разведчица.

"Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ — однозначное "нет", — отмечает Коффлер.