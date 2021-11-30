Заявления США о приоритетности зелёной повестки на фоне планов Пентагона расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана выглядят неубедительно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это же в рамках "зелёной экономики" всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В неё особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии", — написала Захарова во вторник в своём Telegram-канале.

Так она прокомментировала сообщения о том, что США планируют разместить в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.