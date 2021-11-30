"В рамках зелёной экономики": Захарова едко отреагировала на планы США усилить военное присутствие в Австралии
Дипломат усомнилась, что американское вооружение будет использовать электродвигатели.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Заявления США о приоритетности зелёной повестки на фоне планов Пентагона расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана выглядят неубедительно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это же в рамках "зелёной экономики" всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В неё особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии", — написала Захарова во вторник в своём Telegram-канале.
Так она прокомментировала сообщения о том, что США планируют разместить в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.
А недавно Лайф рассказывал, что глава Пентагона Остин подтвердил завершение военной миссии США в Ираке в 2021 году. В дальнейшем американские военные займутся консультированием, помощью и обменом разведданными с иракскими коллегами в рамках борьбы с террористами.
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