Биолог Скулачёв рассказал о принципах работы Т-клеточного иммунитета против ковида
Специалист объяснил, стоит ли делать дорогостоящий анализ на их наличие в крови. Он сложный, но менее точный.
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От CoViD-19 могут защитить не только антитела, но и Т-клетки. К их образованию приводит вакцинация или сама болезнь, причём даже бессимптомная. Об этом рассказал молекулярный биолог Максим Скулачёв.
"Бывают случаи, когда у человека в окружении люди несколько раз болеют коронавирусом, а он сам не заражается и при этом у него нет антител. Тогда, возможно, у него есть Т-клеточный иммунитет к коронавирусу", — допустил Максим Скулачёв в интервью радио Sputnik.
По его словам, Т-клеточный иммунитет работает на переднем рубеже обороны организма. Т-клетки находят другие клетки, которые заражены вирусом, и убивают их, но не всегда этого достаточно для предотвращения заболевания. Как считает Максим Скулачёв, поэтому нет смысла делать дорогостоящий анализ на Т-клетки. Он более сложный и менее надёжный.
"Можно пойти, заплатить большие деньги и это выяснить. Но что вам потом делать дальше, не очень понятно. Это совершенно не гарантирует, что вы не заразитесь в дальнейшем", — заключил Скулачёв.
А ранее он же в беседе с Лайфом рассказал о том, что иммунитет может не распознать новый штамм "омикрон" как ковид. Ответ на вопрос, угрожает ли мутация уже переболевшим, учёные дадут в течение одной-двух недель. Не исключено, что придётся модифицировать вакцину от коронавируса.
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