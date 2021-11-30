Биолог Скулачёв рассказал о принципах работы Т-клеточного иммунитета против ковида

От CoViD-19 могут защитить не только антитела, но и Т-клетки. К их образованию приводит вакцинация или сама болезнь, причём даже бессимптомная. Об этом рассказал молекулярный биолог Максим Скулачёв.

"Бывают случаи, когда у человека в окружении люди несколько раз болеют коронавирусом, а он сам не заражается и при этом у него нет антител. Тогда, возможно, у него есть Т-клеточный иммунитет к коронавирусу", — допустил Максим Скулачёв в интервью радио Sputnik.

По его словам, Т-клеточный иммунитет работает на переднем рубеже обороны организма. Т-клетки находят другие клетки, которые заражены вирусом, и убивают их, но не всегда этого достаточно для предотвращения заболевания. Как считает Максим Скулачёв, поэтому нет смысла делать дорогостоящий анализ на Т-клетки. Он более сложный и менее надёжный.

"Можно пойти, заплатить большие деньги и это выяснить. Но что вам потом делать дальше, не очень понятно. Это совершенно не гарантирует, что вы не заразитесь в дальнейшем", — заключил Скулачёв.