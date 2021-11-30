Глава ФРС заявил о рисках для экономики из-за штамма коронавируса "омикрон"
По мнению Джерома Пауэлла, новая волна ковида может привести к безработице и разрыву цепочки поставок.
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Распространение по миру нового омикрон-штамма коронавируса грозит проблемами экономике США, в том числе может привести к снижению уровня трудоустройства. На этом фоне рост неуверенности в экономике будет способствовать инфляции. Такое заявление подготовил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (ФРС) к слушаниям в Конгрессе.
"Рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции", — говорится в его заявлении.
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По мнению Пауэлла, рост обеспокоенности людей по поводу нового штамма может заставить их не выходить на работу, в результате вырастет безработица, разорвутся цепочки поставок.
Лайф рассказывал, что ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
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