Глава ФРС заявил о рисках для экономики из-за штамма коронавируса "омикрон"

Распространение по миру нового омикрон-штамма коронавируса грозит проблемами экономике США, в том числе может привести к снижению уровня трудоустройства. На этом фоне рост неуверенности в экономике будет способствовать инфляции. Такое заявление подготовил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (ФРС) к слушаниям в Конгрессе.

"Рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции", — говорится в его заявлении.

По мнению Пауэлла, рост обеспокоенности людей по поводу нового штамма может заставить их не выходить на работу, в результате вырастет безработица, разорвутся цепочки поставок.