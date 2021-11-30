В России предложили новый способ обеспечить бесплатное питание для малоимущих

Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой прорабатывает предложение об освобождении ретейлеров и производителей от налога (НДС) на продукты с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. С соответствующей инициативой выступила автономная некоммерческая организация "Фудшеринг".

Как пишут "Известия", сейчас, даже участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции). Участие в фудшеринге, то есть бесплатном распределении продуктов, обходится ретейлу дороже, чем отправка еды на свалки. В Минпромторге поддерживают идею о реформах в этой сфере. В Минэкономразвития же полагают, что меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости.

"Два года назад эта инициатива была включена в Концепцию развития благотворительности в РФ до 2025 года. Минэкономразвития предлагает применять эту льготу не только к продуктам питания, но и к товарам первой необходимости — товарам личной гигиены, моющим средствам и так далее", — говорит заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Елена Иваницкая.

Эксперты же считают, что отмена налога позволит усилить помощь нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также снизит финансовую нагрузку на ретейлеров.