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Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности армии ответить на удар России

По мнению дипломата, в случае начала военного конфликта "всё произойдёт буквально в мгновение ока".

29 ноября, 22:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1460216188882014208" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DmytroKuleba</a></p>

Фото © Twitter / DmytroKuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает армию его страны способной ответить на гипотетический удар со стороны России. На встрече с зарубежными журналистами он заверил, что Вооружённые силы Украины стали "несравненно сильнее", чем в 2014 году.

"Если Россия решит провести военную операцию, всё произойдёт буквально в мгновение ока", — заверил Кулеба.

Как передаёт украинский портал "Вести", он заявил, что Россия якобы разместила значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины. Министр оценивает эти силы в 115 тысяч военных, в распоряжении которых танки, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы.

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"По самому плохому сценарию, Россия может попытаться подорвать всю безопасную архитектуру в Европе, которая сложилась после холодной войны", — считает Кулеба.

Как рассказывал Лайф, ранее министр иностранных дел Украины призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" в Незалежной с участием России. По словам Кулебы, "когда Россия начнёт действовать, времени на координацию не будет".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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