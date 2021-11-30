Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности армии ответить на удар России
По мнению дипломата, в случае начала военного конфликта "всё произойдёт буквально в мгновение ока".
Фото © Twitter / DmytroKuleba
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает армию его страны способной ответить на гипотетический удар со стороны России. На встрече с зарубежными журналистами он заверил, что Вооружённые силы Украины стали "несравненно сильнее", чем в 2014 году.
"Если Россия решит провести военную операцию, всё произойдёт буквально в мгновение ока", — заверил Кулеба.
Как передаёт украинский портал "Вести", он заявил, что Россия якобы разместила значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины. Министр оценивает эти силы в 115 тысяч военных, в распоряжении которых танки, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы.
"По самому плохому сценарию, Россия может попытаться подорвать всю безопасную архитектуру в Европе, которая сложилась после холодной войны", — считает Кулеба.
Как рассказывал Лайф, ранее министр иностранных дел Украины призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" в Незалежной с участием России. По словам Кулебы, "когда Россия начнёт действовать, времени на координацию не будет".
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